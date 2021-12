Como mujer que habla de discapacidad en primera persona, ahora que se acerca el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, me gustaría dirigirme a ti, que sientes, andas, respiras, oyes, tocas y ves de un modo distinto, como yo. Y lo haces en una Región de Murcia preciosa, pero retrógrada. En la que nos desgobierna la misma derecha a la que hace tan solo unas semanas, en la Convención nacional del Partido Popular, no le daba ninguna vergüenza defender y aplaudir la decisión de que a las personas que tenemos algún tipo de movilidad reducida o discapacidad se nos llame disminuidos.

Hoy me dirijo a ti, como ya hiciera Frida Kahlo en su momento, para decirte que al igual que tú, yo también “solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino, e imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto sepas que, sí, es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú”. Y me siento absolutamente capacitada para hacer y deshacer todo lo que me proponga en mi vida y en este mundo, a pesar de la derecha rancia y retrógrada que nos rodea en la Región de Murcia.

Con total seguridad esta semana oiremos grandes eslóganes de nuestros representantes políticos. Y veremos fingidas fotos de inclusión promoviendo una accesibilidad que nunca llega, en una Región que incumple de manera sistemática la Ley de Accesibilidad en la Región de Murcia, ya sea en el transporte o en edificios públicos. Porque la accesibilidad es mucho más que un ascensor y una rampa.

Por ello, hoy es un buen día para que las ciudadanas y los ciudadanos de la Región de Murcia sepan que la derecha del Partido Popular de Casado y López Miras, es la misma derecha que hace unos escasos días presentó, por segunda vez en esta legislatura, la creación de una Comisión especial de Discapacidad en la Asamblea Regional, en vez de una Comisión permanente como la que propone el PSRM, que dure toda la legislatura y que tenga fuerza legal. Es la misma derecha que rechaza y que se niega a cambiar el término disminuidos por el de personas con discapacidad en nuestra Constitución, para señalar todo aquello que consideran diferente, ajeno a su modelo de belleza, de vida y de progreso. Promoviendo, así, un retraso que la sociedad hace mucho que dejó atrás.

Esta es la derecha de López Miras. La que habla de las pensiones, pero vota en contra de los pensionistas; la que habla de empleo, pero vota contra los trabajadores y las trabajadoras; la misma derecha que hoy se sienta con Vox y habla de personas con discapacidad, pero se niega a dejar de llamarnos disminuidos. Ese es el Partido Popular retrógrado y anclado en el pasado que hoy tenemos gobernando, con tránsfugas y la ultraderecha, en la Región de Murcia.

Las y los socialistas, que siempre hemos creído en las capacidades de todo el mundo, siempre hemos luchado y lucharemos para empoderar al millón y medio de personas de nuestra querida tierra. Siempre defenderemos las capacidades de todo el mundo. Sin importar de dónde vengan ni a dónde vayan. Sin importar si ven con las manos o escuchan con el corazón.

En ese sentido avanzamos hacia el hito histórico de eliminar la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y en modificar el artículo 156 del Código Penal, que lastraba los derechos de las mujeres con discapacidad prohibiendo la esterilización forzosa. Y en ese sentido continuaremos trabajando en avanzar hacia un rumbo cierto que impulse a que todas y todos participemos en igualdad de condiciones, en la que tengamos la oportunidad de tomar decisiones de manera autónoma e independiente y en la que tener una movilidad reducida, una discapacidad, no sea sinónimo de tener una alta probabilidad de padecer violencia psicológica o de género, pobreza o exclusión social.

Así se erradica la exclusión: empoderando a las personas y mostrando sus capacidades. Porque el día en que una mujer con movilidad reducida salga de la oscuridad de reponer en los almacenes y se ponga en el foco de presentar un telediario, vaya a un juzgado o sea ministra, se acabará el debate al mostrar la realidad de sus capacidades.