En modo discoteca

Este fin de semana me comentaba un amigo periodista que la Región parece una discoteca. Yo también lo pienso y lo llevo diciendo desde hace meses. La Región, desde las elecciones, está en funciones. A la parálisis veraniega se le une el parón de deshojar la margarita. Entre unos y otros no han hecho nada y para lo que han hecho, eliminar la moratoria para después aprobar otra, que no ni es moratoria ni moratorio -que todavía tendrán que discutir en la Asamblea-, pues se podían haber estado quietos.

Tras meses de estar mano sobre mano -ahora parece que López Miras y Vox se van a poner de acuerdo- no sabemos si por querencia o por imposición. Al final van a llamar a Antelo desde Pontevedra o desde Burgos porque aquí parece que no pinta nada. En tiempo de descuento, unos porque no se bajan de la burra, otros porque por la experiencia pasada prefieren gobernar solos. Si era que sí lo podían haber dicho antes, si era que no ya podría la señora presidenta de la Asamblea haber acortado los plazos en vez de pegarse el veraneo a nuestra costa.

Los problemas de esta Región son muchos y variados para que se hayan tirado entre unos y otros tres meses pelando la pava. Puro cálculo electoral para hacer lo mismo de siempre, como si al Mar Menor le esperase un futuro distinto gobiernen juntos o en solitario. Seamos serios, le cuenten la milonga que le cuenten, al final lo que han hecho ha sido vivir a costa del erario, ellos y el Gobierno en funciones que supongo que sigue chupando del bote. Qué pasaría si fuese Sánchez el que se tirase tres meses sin mover un dedo, sin reunirse con nadie, viendo pasar la vida desde la plaza con el botellín. Qué dirían ustedes si lo pillasen de bar en bar, de discoteca, en discoteca. Se lo voy a decir yo. Si esto sucediese en el Gobierno nacional hace meses que los periódicos estarían pidiendo la cabeza, en vez de estar callados viendo a ver por donde se decantan. Es muy curiosa la doble vara de medir, según quién gobierne y tenemos varios ejemplos.

El Falcón lo compró Aznar, Rajoy lo llenó de güisqui, puros y jamones caros, pero a quien atacan por montarse en él por ser presidente del Gobierno es a Sánchez. Aznar debía ir en bicicleta y Rajoy en el coche de san Fernando, ya saben: un ratito a pie y otro andando. Miras seguro que va corriendo, nada de coches oficiales, entiéndame la ironía

La próxima semana es decisiva, veremos qué pasa con la moratoria. Papel el de la oposición aprobarla para reformar la ley o tirarla abajo para demostrar que así no pueden seguir. Yo apostaría por dejarla caer, es hora de que se aten los machos y que los murcianos sepamos que ni el PP ni Vox quieren defender el Mar Menor. Necesitamos una ley justa y necesaria y la única forma de hacerlo es cambiarlo todo desde el principio. Veremos si el PP y Vox votan juntos o si al final por diversos motivos quieren los dos lo mismo, acabar con el Mar Menor. Aunque ya me veo los titulares del día siguiente acusando a la oposición en vez de a quién gobierna y quiere gobernar con Vox.

Todos tenemos claro lo que quiere Antelo, el problema del PP es que no sabe si dárselo. Teme que se ponga al frente de los agricultores y les robe el agua para todos ahora que va a gobernar el PSOE, si no hay tamayazo en el país. Las cosas están así, pero estén como estén nuestra Región no se merece el bochorno, la desidia, el Mar Menor abandonado, los peores índices educativos… porque nosotros no somos así. Esta Región es de gente seria, como yo y otros tantos, que nos levantamos cada mañana para luchar por todo, a la que no nos regalan nada y que salimos adelante día tras día. En fin, mientras ellos se ven en la pista de baile, los demás estaremos trabajando. Se acaban las vacaciones.