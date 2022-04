De cuando Feijóo no fue a la toma de posesión de Mañueco

¡Señoras y señores! Tengo un buen día y esa luz y ese intenso azul mediterráneo me acompaña para tomarme la política económica muy en serio. Así que estoy de acuerdo con el señor Feijóo en su propuesta de que hay que bajar los impuestos. Y aún voy más allá, y en esa línea, digo, que también hay que bajar el precio de la luz, la bombona de butano y la barra de pan, y cómo no, los mariscos, que están por las nubes. Al menos yo los veo volar. Por cierto, ¿a cuánto está el cuarto y mitad de langostinos del Mar Menor?

Eso de decir que hay que bajar los impuestos siempre es un decir estupendo que suena a música celestial en el vulgo, tanto como esos otros decires: hay que subir las pensiones, hay que subir los salarios. Y en ese carrusel de peticiones de bajadas y subidas nos llega el FMI y nos recomienda que se suban temporalmente los impuestos a las compañías que tiene excesivos beneficios y rechaza las bajadas generalizadas de impuestos porque generan más inflación. Y entonces me acuerdo, sin que venga a cuento, o no, de aquel famoso eslogan de aquella campaña electoral de Clinton: “Es la economía, estúpido”.

Aunque oficialmente no estamos en campaña electoral, o sí. Aunque se hacen elecciones autonómicas 'al dente', como la última de Castilla y León. Aunque aquí fallaron los ingredientes, se salvó la pasta y se cambiaron los ingredientes principales. Dicen que por primera vez la extrema derecha entra en un Gobierno, aunque en su versión descafeinada ya parece que ese ensayo ya estaba en el Gobierno de la Región de Murcia como dice Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

Curiosamente, el señor Feijóo el día que Mañueco se hacía presidente de Castilla y León, no estaba allí. Y ahí si estaba la presidenta Ayuso que decía que le parecía un día maravilloso. Y cómo no, no estaba dispuesto Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a que nadie le estropeara ese fantástico día, y menos con la interpelación de la periodista Andrea Ropero de La Sexta, que le preguntaba a la Ayuso: “¿Viene usted como suplente del señor Feijóo?”, en el momento preciso que aparecía el propio Miguel Ángel Rodríguez, como si fuera un portero de discoteca, y le hacía un implacable placaje, que no arredró a la periodista. Una acción a todas luces intolerable. La prueba es que estamos hablando de ello. Y se eclipsó el maravilloso día de Ayuso. Desde luego ese día era histórico, pero para la ultraderecha que entraba a gobernar por primera vez en la democracia española, para un partido que tiene como uno de sus objetivos suprimir el Estado autonómico, que es como cargarse mismamente el título VIII de nuestra Constitución. De vez en cuando escucho decir que Vox no es un partido, que es un movimiento y, otras, les oigo decir a miembros de esa extrema derecha, a algunos jóvenes, que piensan que el dictador Franco era un demócrata o a los más nostálgicos que hablan de que la seguridad social la inventó el Caudillo, por la gracia de Dios, y que hizo muchos pantanos. Y así estamos “inventando nombres viejos para lugares muy viejos”.

Les decía que tenía un buen día y que quería tomarme la política en serio y en esa renovación del PP y en ese nuevo mantra de bajar impuestos, no sé si el señor Feiójo está con el canto a Galicia o con 'La vida sigue igual', de Julio Iglesias. Yo sigo con 'Miña Terra Galega' de los Siniestro Total. Y ya me encantaría que bajaran los insuperables mariscos de Galicia. Los que les decía, con esta esplendente luz mediterránea tengo un buen día y me he tomado hoy la economía en serio. ¡Marchando una de Abalón y otras de langosta!