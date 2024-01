La peor patronal de España

No estaba muy contento el señor Albarracín, líder de la patronal murciana, con la subida del 5% del salario mínimo a los trabajadores. El líder de la patronal no está contento, en la Región con los peores sueldos del país. ¿Qué les parece? Querrá que sigamos siendo la Región con peores salarios, la más pobre, en todos los sentidos.

Me parece vergonzoso que una patronal que recibe subvenciones de todos los murcianos no vea con buenos ojos que un trabajador, que es el que hace que sus empresas funcionen, cobre poco menos que mil euros. Me gustaría que el señor Albarracín y quienes le apoyan cobrasen ese sueldo durante unos meses, me gustaría que vieran si son capaces de pagar las facturas, de llegar a fin de mes, de vivir, en resumen.

También deberían renunciar a toda subvención o ayuda pública, ya que tan liberales que son para algunas cosas de los demás y lo poco que son para las suyas. Nada me sorprende de esta patronal que apoyó el AVE por Alicante, que no miró nunca por el bien de los ciudadanos, y que pronto veremos diciendo que el tren tenía que haber llegado por Albacete. Se les ve el plumero, no son los líderes de la patronal, en realidad, lo que miran es por el bien del PP.

Esta semana hablaba con algunos empresarios, eso que de tan ricos son tan discretos que no sabes ni que están. Estaban avergonzados de lo que ocurre aquí, de ser lo peor en todos los datos, y de lo mal que lo tienen también en sus sectores que no son competitivos,por los contratos precarios, la economía sumergida que les hace competencia desleal y los salarios al mínimo. Uno de ellos me decía: “Tenemos unos políticos mediocres y lo peor es que algunos de nosotros hemos bailado samba a su lado”. La afirmación me llegó al alma por la sinceridad y, sobre todo, por el dolor con la que la expresó. Reconocía que esta Región se estaba empobreciendo sin un futuro desarrollo industrial y ese sí que era un problema.

La realidad es tozuda: si tenemos las infraestructuras, el Mar Menor, la educación que tenemos y los demás índices por los suelos, también es culpa de una patronal mediocre que es incapaz de pensar en el futuro para todos y solo piensa en el futuro para los de su cuerda, pero, recuerden, con eso no se hace economía con mayúsculas, se hace otra cosa. La patronal, seamos serios, ha ido retrocediendo, en los últimos tiempos, en todos los aspectos y al final vamos a tener lo que tenemos.