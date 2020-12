De profesión: Políticos

Pablo Casado cumplirá el próximo año 41, a los 26 años ya fue elegido Diputado en la Asamblea de Madrid, es decir, su vida profesional se circunscribe prácticamente a la vida pública. Al año siguiente de nacer el actual líder popular, accedía al Congreso de los Diputados el actual Defensor del Pueblo en funciones, el socialista Fernández Marugán, que el próximo año cumplirá los 75. Este extremeño fue diputado desde la segunda legislatura, hasta la decimoprimera. Es decir, está a punto de cumplir cuarenta años como político.

En la Región de Murcia, los casos más significativos vienen de la mano de aquellas Nuevas Generaciones que han colmado la inmensa mayoría de los puestos políticos en la actualidad.

Pedro Antonio Sánchez, que, si no hubiera sido por el Caso Auditorio, principalmente, hoy en día nadie duda de que seguiría siendo el Presidente de la Comunidad Autónoma, batió todos los récords, pues a la friolera de 23 años, ya tenía sueldo público al ser nombrado Director General de Juventud, a los pocos años, ya era elegido regidor de Puerto Lumbreras, para posteriormente ser nombrado Consejero. El resto de su vida pública ya la conocen.

El actual Presidente Regional, el ‘lorquino’ Fernando López Miras, va camino también de batir todos los registros de su antecesor. A los 26 años, ya ostentaba un cargo público: Director de Gestión del Hospital Rafael Méndez. Con tan solo 28 años, ya formaba parte de las listas electorales de su partido, siendo elegido diputado regional, cinco años más tarde, se convertía en el Presidente de la Comunidad Autónoma más joven de la historia, tenía entonces 33 años. De momento tiene garantizado llegar a los cuarenta con prácticamente su único bagaje profesional, ser político. Que vuelva a ser candidato de los populares en 2023, es solo cuestión de tiempo.

La actual Consejera y Portavoz del Gobierno, y futura Vicepresidenta, Ana María Martínez Vidal, a sus cuarenta y dos años, lleva también un largo recorrido político a sus espaldas, y todo apunta, a que las oposiciones que estaba preparando, quedarán de momento aparcadas ‘sine die’. En 2011 ya formaba parte de la larga lista de jóvenes del Partido popular que su nómina venía gracias a la política. Ahora como lideresa de Ciudadanos, tiene también garantizado casi otra década más su salario como política.

Podríamos poner muchos más ejemplos de alcaldes, diputados y ex cargos públicos que han y siguen teniendo en la política su forma de vida, pero el problema no es dedicar uno su vida a estar en política, sino cuando no existe alternativa, es entonces, cuando la política se prostituye, se convierte en un permanente ‘conmigo o contra mí’.

Sería bueno, que todas las personas que han decidido volcar su vida en la política, como servidores públicos, tuvieran fuera de la misma, alternativas laborales, sería un síntoma muy positivo para la propia democracia.

Una buena parte de la actual clase política, no tiene puesto de trabajo garantizado fuera de la vida pública, ejemplos como Mariano Rajoy, que volvió a su puesto de registrador de la propiedad, Gerardo Iglesias, aquel líder del Partido Comunista que volvió a la mina, o el que fuera líder indiscutible de Izquierda Unida, Julio Anguita, que volvió a sus clases y a su salario, son ejemplos que hoy apenas se dan.

Aunque siempre hay gente que supera todos estos registros que hemos señalado, es lo que tiene ser un Borbón, que hagas lo que hagas, y seas lo chorizo que seas, siempre habrá un hueco en este país para ellos y ellas. Perro no muerde perro, dice una máxima periodística.