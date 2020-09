La reválida de Vox

Vox se encamina a elegir a su nueva dirección en la Región de Murcia, una comunidad donde el partido de Santiago Abascal cuenta con notables expectativas electorales. Los resultados cosechados en los últimos comicios así lo avalan. Y, sobre todo, el de las últimas generales, donde Vox fue la formación más votada, caso único a nivel nacional, con casi 200.000 sufragios, el 28% del total.

Su comité ejecutivo nacional ha convocado el próximo 24 de septiembre las elecciones para elegir a los órganos provinciales -que es como en Vox se conciben los territorios- en 19 demarcaciones, entre ellas, la de Murcia. Todo apunta a que serán dos las candidaturas que optarán a ese órgano en la murciana: la encabezada por el actual presidente de la gestora del partido, José Ángel Antelo, y la del expresidente del Foro de la Familia, Alfonso Galdón.

Las suspicacias entre unos y otros no se han hecho esperar. Antelo cuenta a priori con el respaldo de la cúpula nacional, que es la que lo designó para conducir al partido en este impasse tras descabezar a su anterior dirección. El exjugador de baloncesto se rodea de pesos pesados, la mayoría componentes de la actual gestora, como la diputada en el Congreso, Lourdes Méndez, así como varios concejales y concejalas de algunos de los principales ayuntamientos de la Región.

Galdón, hombre próximo a la UCAM, configura en estos días la lista con militantes que comulgan con su idea de ofrecer un rostro moderado al frente de la formación de Abascal en esta comunidad autónoma y romper con la imagen dura de los antecesores. Entre ellos, Isabel Vicente Antón, la viuda de Santiago Corrales, primer presidente de Vox en Murcia, fallecido en 2018, y el abogado Felipe Sánchez Guillén. Mientras la actual dirección habla de que Vox cuenta con unos 3.000 militantes murcianos, lo cierto es que la instrucción del comité ejecutivo nacional cifra en 172 -el 10% de la militancia- el número de avales necesarios para poder aspirar al proceso electoral. Por una simple regla de tres, aquí los carnets de Vox apenas superarían ligeramente los 1.700.

Un asunto que preocupa a la candidatura alternativa es el sistema telemático de voto, aunque también existe la posibilidad de ejercitarlo a través del correo postal certificado. La experiencia en otras formaciones les hace dudar del modelo. Por ejemplo, mirando de reojo a Ciudadanos, en la que todavía colea la polémica elección de la candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Isabel Franco, y dónde se localizaban las direcciones IP de los ordenadores desde donde se emitieron determinado número de sufragios.

En Vox el 14 de septiembre se procederá a la proclamación oficial de candidaturas; el 15 se iniciará la campaña electoral; el 19 se podrá comenzar a votar telemáticamente y por correo; el 22 finalizará la campaña y el 24 las votaciones. Lo curioso del caso es que, en plena era de las nuevas tecnologías, hasta el 4 de octubre no se harán públicos los resultados definitivos, lo que mosquea a más de uno.

A mediados del pasado mes de agosto, el coordinador de Vox en Puerto Lumbreras y el responsable de prensa en esa localidad se vieron obligados a presentar su dimisión “ante las presiones y amenazas recibidas por parte de los miembros de la gestora”, según declaraciones de los propios afectados. Ambos habían manifestado su apoyo abiertamente a Alfonso Galdón, una vez que este hizo pública su intención de concurrir a los comicios internos a través del diario La Verdad. Fuentes de su entorno aseguran que este tipo de prácticas se vienen repitiendo desde entonces.

Y entre tanto, en la Asamblea Regional, el grupo parlamentario sigue dividido entre el expresidente provincial, Pascual Salvador, que va por su lado y se mantiene leal a la línea oficialista, y los otros tres parlamentarios -los díscolos Liarte, Carrera y Campuzano- que van por el suyo. Una circunstancia ciertamente anómala, que resta imagen de cohesión al partido, pero que no es exclusiva de esta comunidad, ya que, en Andalucía, el juez Francisco Serrano, que encabezó Vox en las autonómicas en las que obtuvieron 12 diputados en ese parlamento, acaba de anunciar que abandona su escaño “porque no merece la pena aguantar la persecución y la presión”, tras ser investigado por un posible fraude en la concesión de ayudas públicas. Serrano ya había dejado el grupo parlamentario de Vox y se encontraba ahora como diputado no adscrito, ante “la ingratitud, desdén y desprecio” que dijo recibir de los suyos.

Así están las cosas, a fecha de hoy, en la formación política que puede estar llamada a tener la llave de la gobernabilidad en esta Región tras las elecciones autonómicas de 2023. Es palmario que la debacle de Ciudadanos es algo más que cantado, por lo que Vox se convertiría directamente en la muleta en la que tendría que apoyarse el PP para seguir instalado en San Esteban cuatro años más. E irían ya… A todo esto, me preguntarán por el papel de la izquierda regional. Pues bien, como dijo aquel, al menos, a día de hoy, ni está ni se le espera.