En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el pasado día 5 de octubre, el Gobierno de España informó a los consejeros de Hacienda autonómicos de los efectos que supondrá la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021. Ello implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto de 2020 y 2021.

Se trata de una medida extraordinaria, que dotará a las comunidades autónomas del margen necesario para colaborar en la reconstrucción económica y social, siguiendo las recomendaciones marcadas por las autoridades comunitarias.

De esta forma, la referencia de déficit autonómico en 2021 se situará inicialmente en el 2,2%, aunque el Ministerio de Hacienda se propone asumir la mitad a través de una transferencia extraordinaria, por lo que la Comunidad recibirá 13.486 millones.

Eso supone, respecto del RDL 7/2020, una disminución de 65,9 millones. El Gobierno regional parece no haber asumido que estamos sufriendo una pandemia y que trae consecuencias bien amargas a nivel sanitario, económico y social. Sin embargo, sigue sin perder la oportunidad de exhibir su deslealtad institucional hacia cualquier iniciativa del Gobierno de España, y lo que antaño no reivindicó para sanear la financiación de la Región, ahora le urge.

La lucha partidaria en este momento está fuera de lugar porque es tiempo de arrimar el hombro y demostrar a la ciudadanía que sus representantes tenemos verdadera vocación de servicio público y que prevalece, por encima de todo, el interés general. Ante esta insensata actitud, cabría preguntarle al consejero si piensa que los millones caen por la chimenea, pues resulta obvio con la caída de la actividad económica y, por tanto, de los impuestos ligados a la misma. Tampoco debería hacer falta recordarle al presidente López Miras que el sistema es para todos y que cuando los tributos cedidos caen, caen para todos.

Parece que con la que está cayendo alguien no se ha enterado de que la recaudación de impuestos va a bajar. O acaso, ¿propone subir los impuestos ahora para que su trozo de la tarta de la recaudación no baje?

Podrían compensar esta bajada de renta y de consumo en la Región con una subida de impuestos a las rentas más pudientes o reducir bonificaciones, por ejemplo las del juego.

El Ministerio de Hacienda ha blindado los recursos del sistema de financiación autonómico de la caída de ingresos derivado de la pandemia, un gran esfuerzo a valorar. De hecho, se ha comprometido a que las entregas a cuenta para 2021 se sitúen a un nivel similar al de 2020, con el fin de que las comunidades autónomas tengan los recursos suficientes para atender a sus necesidades de gasto.

La situación al inicio de 2020 de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica ascendía a 3.128,3 millones de euros, fruto del IRPF, IVA, Impuesto hidrocarburos, FSGlobal, etc.. Como consecuencia del RDL 7/2020, para Murcia esas entregas aumentaron hasta los 3.259,29 millones de euros. Para 2021 están previstos para nuestra Región 3.193,39 millones de euros. ¡Claro que querríamos más!, pero dadas las circunstancias el descuento no es para hacer tanto ruido mediático y, además, viene apoyado de numerosas ayudas, como el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, presentado esta semana por el presidente Pedro Sánchez, por un importe de 72.000 millones hasta 2023, para hacer más llevadera la salida de esta crisis sanitaria.

Por otra parte, España contará con ayudas como el fondo REACT-EU, 12.436 millones procedentes de los ingresos derivados de la aplicación del sistema de financiación, de los que la mayor parte, 10.000 millones de euros, se distribuirán entre las comunidades autónomas. De estos fondos, a la Región de Murcia le corresponden aproximadamente 330 millones de euros.

En esta situación de emergencia, a nivel estatal se están adoptando muchas medidas que tendrán una gran incidencia en la vida de toda la ciudadanía y en los servicios públicos que prestan las administraciones. Para que nadie se quede atrás, El Gobierno de España está facilitando todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a familias y empresas.

También para los socialistas es prioritaria la Administración local de cara a la recuperación de nuestro país y de nuestra Comunidad autónoma. Por ello, resulta imprescindible dotarla de nuevos mecanismos mediante la atribución de recursos adicionales.

De momento, la ministra M.ª Jesús Montero ha anunciado, entre otras cuestiones, que suspenderá las reglas fiscales a las entidades locales para lo que queda de 2020 y 2021, lo que permitirá el uso de sus remanentes de Tesorería para colaborar en la reconstrucción económica y social ante la grave crisis socioeconómica generada por la COVID-19.

Esta medida excepcional supone un reconocimiento al papel de las entidades locales frente a las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, reforzando los ámbitos de cooperación y cogobernanza para atender las demandas de la ciudadanía, seguir luchando contra la pandemia y actuar conjuntamente en la recuperación y transformación de nuestro país.

La Región de Murcia, en cuanto a comunidad autónoma uniprovincial, debe buscar fórmulas de asistencia y cooperación municipal a través de planes especiales y otros instrumentos específicos.

En esta línea, es preciso que el Gobierno regional tome conciencia del momento que vivimos, se sume a estas iniciativas, y lidere estrategias para que tanto la Comunidad como los ayuntamientos, especialmente aquellos que se encuentran en una situación económica complicada, cuenten con los mecanismos necesarios que les compensen sus esfuerzos durante la crisis sanitaria del covid-19. Eso se traducirá en beneficio para el bienestar de la gente, en la calidad de los servicios públicos y, de paso, para recobrar la credibilidad de cara a la ciudadanía.

Madrid no nos roba, formamos parte de un sistema colegiado de financiación. El Gobierno regional se lamenta de que tenemos una economía muy pobre y muy bajos salarios, pero sus políticas no van encaminadas a resolver nuestros problemas endémicos. Al contrario, siguen viendo en la bajada de impuestos sin distinción la panacea, y la ausencia de una redistribución justa lastra nuestro futuro, además de ser insolidarios con los que peor lo están pasando y pedir a otras CCAA que hagan un esfuerzo que aquí no están dispuestos a realizar.