Gobernar sin ganar

"Si enfocamos bien el ajedrez político que se avecina deben saber que hay altas probabilidades de que Sánchez puede ser presidente. Bien a través de una moción de censura (si se suceden más escándalos en el seno del PP y se conforma esa mayoría alternativa) o tras el resultado de unas elecciones anticipadas", escribió hace un año Iván Redondo en su blog The War Room. Es el consultor político que ha asesorado a candidatos del PP y que ahora ha sido uno de los engranajes fundamentales para que Pedro Sánchez llegue a La Moncloa. Redondo, del que oirán hablar mucho en adelante, ya atisbó esa posibilidad nada más ganar las primarias, contra todo y contra todos, a la presidenta andaluza Susana Díaz.

Son evidentes las dificultades que Sánchez tendrá para gobernar en un parlamento de 350 escaños con solo 84 diputados. Los 180 votos que obtuvo en su investidura pueden considerarse prestados con un único fin: el de echar a Mariano Rajoy. Sin embargo, no muy lejos de nuestro país, hay una experiencia que está resultando exitosa, aunque no se publicite mucho al tratarse de un socio que no ha sido nunca locomotora de la Unión Europea: es el caso de Portugal.

El parlamento portugués está compuesto por 230 escaños. Las legislativas de 2015 las ganó la derecha con 89 diputados. Sin embargo, en un acuerdo inédito en la historia de nuestros vecinos, la izquierda fue capaz de unirse y arrebatar el poder a su rival. Pocos aventuraban un cierto futuro al pacto de los 86 diputados del Partido Socialista con el marxista Bloque de la Izquierda, que obtuvo 19 escaños, y el Partido Comunista portugués, que logró 15. Pues bien, en 2017, la economía de ese país creció un 2,7%, luego de hacerlo en un 1,6% en 2016. Y aún más: el Fondo Monetario Internacional prevé una expansión del PIB del 2,2% en 2018 y del 1,8% en 2019. Junto a ello, la tasa de desempleo está ya por debajo del 8%. Esa es la tarjeta de presentación que exhibe el Ejecutivo que preside el socialista Antonio Costa.

Gobernar sin haber ganado las elecciones no es algo exclusivo de Portugal. En Bélgica, por ejemplo, donde ganaron en 2014 los nacionalistas flamencos con 31 escaños de un parlamento de 150, gobierna el centro-derecha con cuatro partidos coaligados que suman 83 parlamentarios. El primer ministro pertenece a un partido francófono con 20 diputados. En Holanda, Dinamarca, Irlanda o Suecia se dan situaciones parecidas, al no haber obtenido ninguna formación la mayoría absoluta en las últimas elecciones legislativas celebradas.

Por tanto, ¿a qué viene insistir una y otra vez con que es poco menos que inmoral que alguien que no ha ganado las elecciones gobierne en nuestro país? Cierto es que aquí se dan circunstancias 'peculiares', como la complicada situación catalana, que hace barruntar no pocos obstáculos en el camino, que no será llano precisamente para el nuevo inquilino de La Moncloa.

Pero ¿qué deslegitima a alguien para sumar fuerzas parlamentarias y alcanzar el poder? Si renegamos del sistema democrático que tenemos, cambiémoslo. Pero, hoy por hoy, es el que hay, y permite que la adición de diferentes fuerzas decida cuando alguien no ha alcanzado la mayoría. La democracia es eso, como reconoció la ya exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al omnipresente Monedero, en aquel tan prescindible como viral encuentro de las manos en los hombros. El golpismo, del que algunos hablan desde el resentimiento del perdedor, es otra cosa mucho más grave y condenable.