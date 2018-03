Holy Week in da' city!

Viajar en Semana Santa

Soy autónoma y esta semana no puedo vacacionear ni siquiera el Easter. La ciudad está desde ya tomada por la Holy Week y no hay manera de aparcar, de transitar o incluso ni de caminar por muchas de sus calles. En Murcia casi todos los cofrades suelen ser personas tolerantes y me dejan atravesar sus procesiones: anoche, dos niñas muy jóvenes apartaron sus sillas para que pudiera llegar a las conferencias del CENDEAC. Gracias, amigas. Lo siento más por mis animales porque los cohetes, la música estridente y los disparos de salvas del Domingo de Resurrección les ocasionan ataques de pánico y daños.

En correspondencia con esta huida generalizada, los temas de preocupación o el trabajo de media España queda en suspenso, momento que políticos astutos aprovechan para colarnos presupuestos, detenciones de indepes (emoticono de enfado), colegueos varios o incluso legalizaciones de partidos comunistas (emoticono de la risa).

Por eso, quisiera hacer recuento de algunos de los problemas de la ciudad, para que consultemos de vez en cuando y dentro de dos semanas volvamos con la lista repasada y aprendida (emoticono de pensar).

La Moción de Censura planteada por PSOE, AhoraMurcia y CambiemosMurcia, ha sido desestimada por falta de apoyos. Ciudadanos no ha querido ni oírla en el Pleno.

Los presupuestos de 2017 han sido prorrogados. Esta cuestión es importante porque como sabéis en los presupuestos es donde un partido expresa su idea o su modelo de estado y de convivencia entre todxs. El modelo de gestión del PP se puede resumir en "todo para el centro de la ciudad... y las pedanías que se apañen". Por eso me preocupa personalmente el acuerdo entre socialistas y PP para destinar el remanente de años anteriores a las Juntas porque da aire al Gobierno de Ballesta, muy tocado por la filtración de la exhortación de Roque Ortiz a sus pedáneos, y refrenda inversiones, algunas de las cuales, según dicha filtración, pueden estar bajo sospecha de caciquismo al menos hasta que la ya creada Comisión de Investigación saque conclusiones.

Pedanía murciana de La Arboleja

La lucha de los barrios del sur de Murcia sigue en pie, apoyada por todo el mundo dentro y fuera de la Región, conscientes ya todos los ciudadanos y ciudadanas de este país de que las infraestructuras necesarias no pueden construirse contra la gente, convirtiendo en guetos aquellos lugares que podrían ser más prósperos si gozaran de un mejor apoyo en sus consistorios.

La lucha feminista del 8M, que tanto éxito obtuvo en la ciudad (con cifras muy parecidas a la manifestación pro soterramiento), no ha conseguido nada en concreto, pues el equipo de gobierno del Ayuntamiento, in his way, ni ha reactivado el Consejo de Igualdad, ni ha ayudado a reponer el Instituto de la Mujer, ni ninguna partida presupuestaria o novedad alguna para luchar contra el machismo. Nuestra Región es la segunda en violencia machista de España.

La vigilancia, multas y custodia policial de que son objeto los vecinos y vecinas tanto en las vías de Santiago El Mayor como en los desfiles LGTBIQ nos sitúa a la cabeza en represión ciudadana. La multa demencial colocada a un vecino por "comer pipas en actitud desafiante" se ha convertido en lema y chiste universal citado por propios y extraños como ejemplo de la locura oscurantista a la que se ha entregado el PP a través de sus sucesivos Delegados del Gobierno.

Y no solo hay represión en el paso a nivel, recientemente se le ha denegado el permiso a una concentración feminista de llamada a la huelga y a una discreta manifestación animalista contra la tortura de las corridas de toros.

Quiero cerrar este artículo con la desesperante situación de las pedanías del municipio, abandonadas a su suerte por el equipo de Gobierno popular, que se limita a pagar fiestas patronales y adornos variados.

Y sin embargo, fin de semana tras fin de semana, los murcianos y murcianas se escapan a los restaurantes de las afueras, donde se toman las cervecitas a la sombra de las higueras y los cañizos, mientras el PP se empeña infructuosamente en engalanar con lucecitas y eventos ruidosos las calles de un centro asfaltado y desértico que pocos visitan (aunque traigan una falsa noria a La Redonda).

En este aspecto, hacerle caso a Huermur, Huerta Viva y otras asociaciones, veteranas en ocuparse del patrimonio regional, sería un grandísimo comienzo. Sacar las líneas ferroviarias de la ciudad y atender los negocios de los barrios y pedanías, así como dotarlas de una verdadera comunicación pública con autobuses y carriles-bici que las conecten entre sí, sería el maravilloso final: el verdadero tesoro está en las pequeñas poblaciones del cinturón sur de Murcia, llenas de verdor y frescura.

Feliz y laica Holy Week: descansad. Después de los colorados y los morados, volveremos los rojos.

*Cristina Morano es escritora, diseñadora gráfica y miembro de CambiemosMurcia