El verano es esa época del año donde la devoción gana a la obligación y el pareado a la redondilla. Nos gusta salir de nuestra rutina, imaginarnos otra vida, ponernos al día con todo lo que dejamos pendiente durante el año. Cuando llega septiembre caemos de repente en la realidad y a veces se nos atraganta. Empezamos a recordar la cervecita en la playa, pero sin los gritos de los niños y los ronquidos del señor de al lado. Por eso no está de más recordar los horrores del verano.

El verano es la estación de la deselegancia. ¿Cuándo si no en verano se ven esas combinaciones de colores histriónicos, esas discusiones en la playa, esos sudores nada pudorosos? ¿Y qué me dicen de los insectos, el sol, la canción del verano y la resaca vacacional? Lo peor del verano de largo es la televisión con esa programación de bajo coste donde no hay más que reposiciones, sustitutos de sustitutos presentando, informativos donde informan que no pasa nada y cualquier información la inflan hasta convertirla en noticia -fiestas patronales, balconing, lazos amarillos, un humorista en apuros, etc. ¡Cómo estará la televisión que realities de serie b tipo ‘Campamento de verano’ pueden ser lo mejor del verano!

Aun así lo peor del verano puede no ser la televisión si disponen de ese ser que Dios ideó para ponerlo al lado de la palabra ‘bacín’: el cuñado. En el caso del cuñado hispano sucede que el verano, sea por la temperatura o por la humedad, aumenta su nivel de intensidad y su turra habitual, la matraca cuñadesca, se hace insoportable. ¿Que quieres ser runner? Perfecto. ¿Que te ríes de los veganos? Perfecto. ¿Que insultas a los indepes? Perfecto. ¿Que Mazarrón es el nuevo Benidorm? Perfecto. Yo lo único le que pido al cuñado es que no dé la turra. Es un buen consejo de vida, seamos ‘Turra Free’.

Y lo digo precisamente ahora que volvemos a la realidad y compruebo que PP, Cs y PdCAT están de acuerdo en no subir los impuestos a las rentas más altas. En lo simbólico se pelean mucho, en lo concreto no tanto. Y si deselegante es el verano lo es más la mentira.