Un 30% más cerca del cielo

Puede que si nos dejásemos llevar por el título de este artículo lo primero que se nos venga a la cabeza sea una película de carácter un tanto romántico, donde el drama y la pasión sea algo que nos mantenga entretenidas por lo menos durante dos horas sentadas en el sofá o en la sala del cine. Lastimosamente, la realidad que aquí abordaremos no es para nada romántica ni mucho menos pasional, pero sí muy dramática.

El pasado 17 de febrero, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska anunciaba en su comparecencia ante la comisión parlamentaria su intención de reforzar las medidas de seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla, argumentando la necesidad de aumentar en un 30 por ciento la altura de las vallas que sirven para "persuadir" a las personas migrantes que intentan cruzar la frontera de forma "ilegal". Cabe decir que, si esto se cumple, en algunos tramos la altura que alcanzara la valla será de aproximadamente unos diez metros, una altura bastante considerable y peligrosa en caso de alguna caída.

De igual forma, el ministro del Interior ha asegurado que se procederá en los próximos días a retirar las concertinas que se encuentran unidas a la valla fronteriza, concertinas que, aunque ya no se encontraran en el lado español de la frontera si están en el lado marroquí ya que el gobierno de este país ha mostrado su intención de instalar estos alambres de cuchillas en su propio territorio. Pero el drama no termina aquí.

Unos días antes de que el ministro Grande-Marlaska diese estas declaraciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio un giro un tanto radical en base a las 'devoluciones en caliente'. Como sabemos, el fallo del Tribunal Europeo en torno al caso de dos personas inmigrantes subsaharianas que saltaron la frontera en 2014 y que fueron devueltas a Marruecos sin haberse realizado el correspondiente procedimiento administrativo, ha dado como resultado que Estrasburgo considere que España no ha violado la prohibición de realizar expulsiones colectivas ni tampoco el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo. Esto, sin lugar a dudas va a generar cambios en la legislación española y europea, dando como resultado que las personas inmigrantes van a estar cada vez más desprotegidas por el sistema.

Como vemos, esta realidad no parece una película romántica, ni pasional ni dramática, parece cada vez más una película de terror en donde aquellas personas que huyen de la guerra, la pobreza o el hambre y que salen de sus hogares en busca del paraíso prometido, terminan encontrándose con una valla, un gobierno, un continente o un sistema legislativo que no los protege. Que no los ayuda.

Organizaciones como Oxfam Intermón señalan que el derecho de cruzar fronteras para poder pedir asilo es un derecho internacional y fundamental, que las devoluciones en caliente no respetan este principio de protección de aquellas personas más vulnerables. Es por esto que apelan al gobierno de coalición español a dar un paso al frente en la protección de los derechos humanos de todas las personas que buscan refugio. Todos los seres humanos tenemos derecho a una vida digna. Nadie debería estar un 30 por ciento más cerca del cielo.

*John Martínez Hernández es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Murcia, estudiante del Master de Cooperación al Desarrollo en la misma institución y miembro del equipo de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón en Murcia