Los denunciantes de las devoluciones en caliente, decepcionados: "Ya no hay tribunal de derechos humanos sino de los derechos de los gobiernos"

Con "sorpresa", "preocupación" y "enfado". Así han reaccionado los impulsores del caso tras conocer que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este jueves las devoluciones en caliente en la frontera española, anulando su condena a España de 2017 por estas prácticas.

Más allá de los denunciantes, varias organizaciones en defensa de los derechos humanos y en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas como Amnistía Internacional o CEAR han lamentado la decisión de la Corte europea y han insistido en la ilegalidad de estas prácticas conforme al derecho internacional.

"Es difícil encontrar palabras. Es más difícil confrontar un texto jurídico escrito sin memoria histórica, sin imaginación y sin empatía", ha dicho en una rueda de prensa Wolfgang Kaleck, fundador del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), que apoyado a los demandantes N.D y N.T en su batalla en Estrasburgo contra su expulsión en la valla de Melilla en 2014.

"Estamos realmente sorprendidos. Declarar que hubo otras posibilidades legales en la frontera va contra la realidad de la frontera entre España y Marruecos claramente", ha proseguido en referencia a una de las claves del fallo de la Corte, que ha concluido que "la falta de un estudio individualizado" de cada caso, como obliga el Convenio Europeo de Derechos Humanos, "podía atribuirse al hecho de que los solicitantes no habían utilizado los procedimientos oficiales de entrada existentes para ese fin, y que, por lo tanto, [la devolución] había sido una consecuencia de su propia conducta".

En la misma línea se ha expresado Hanaa Hakiki, letrada de la asociación alemana, que ha dicho que es "falso" que los migrantes subsaharianos puedan acceder al puesto fronterizo de Beni Ensar, junto a la ciudad de Melilla, para solicitar asilo. También ha agregado que el fallo se ha elaborado desde una "perspectiva punitiva". "Es decir, si una persona entra de forma irregular no puede gozar de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este era uno de los principales argumentos del Gobierno español", ha indicado.

Por su parte, José Palazón, fundador de Prodein y una de las principales voces en la frontera sur contra las devoluciones en caliente, ha mostrado su "enfado" con la decisión de la Gran Sala. "Creo que los jueces no son conscientes de la trascendencia que va a tener esa decisión que han tomado hoy y que va a afectar a todos los inmigrantes y a todos nosotros", ha asegurado.

Asimismo, ha insistido en su preocupación por el hecho, dice, de que el Tribunal de Estrasburgo "ha sido para muchas personas el único recurso fuera del país para sostener los derechos dentro de Europa". "Siempre han sido los tribunales exteriores los que han hecho que la lucha y el esfuerzo de todos para defender los derechos fueran defendidos", ha apostillado el activista.

"Nos han quitado una institución fundamental. Creo sinceramente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deja de ser una referencia en derechos humanos. Ya no hay tribunal de derechos humanos, hay un tribunal de los derechos de los Gobiernos y corporaciones fascistas que crecen por Europa, que se deja influenciar políticamente y al que le da miedo defender los derechos humanos", ha criticado Palazón.

Por último, Gonzalo Boye, uno de los dos abogados que han representado a los demandantes, ha comentado que van a analizar en detenimiento una sentencia que considera que contiene "errores" y "contradicciones". "Es peligroso y grave, porque hablamos de una doctrina que podría resumir en que cualquier persona que se coloca fuera del marco legal deja de ser sujeto de los derechos de la convención", ha dicho. "Confío en que la sentencia no pase a consolidar una doctrina, sería muy grave, me preocupa muchísimo que una persona que traspase una norma administrativa pierda sus derechos".

La sentencia es firme, ha recordado Boye, pero también ha enfatizado que continuarán litigando contra las devoluciones en caliente en otros procedimientos. Con la misma idea ha zanjado Palazón su intervención: "La partida la han ganado ellos, los jueces, pero la lucha sigue".

Las ONG insisten: "Estas prácticas son ilegales"

Son varias las ONG que se han posicionado contra la decisión de la Corte europea. Entre ellas Amnistía Internacional, que considera que la sentencia del tribunal de Estrasburgo "sienta un precedente muy negativo porque avala las devoluciones en caliente, negándose así el derecho que tienen las personas migrantes y refugiadas a acceder a un procedimiento individualizado de asilo y también a un recurso efectivo". "Nos preocupa especialmente que esta sentencia pueda contribuir a que los Estados puedan llevar a cabo devoluciones sumarias y colectiva con total impunidad", ha apuntalado la ONG. No obstante, recuerdan que las devoluciones en caliente "son una práctica ilegal que contraviene" el derecho internacional.

Lo mismo han defendido desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que intervino en el proceso junto a otras entidades como Acnur, han expresado que la sentencia "es desalentadora" pero, dicen, "no debe entenderse como un respaldo legal general a las expulsiones colectivas". "Estas prácticas incumplen desde hace años de forma sistemática la normativa internacional, europea y española ya que no se puede intentar legalizar lo ilegal". Estrella Galán ha tachado el fallo de "desilusionante", pero ha indicado en que confían en que la decisión pendiente del Tribunal Constitucional español "establezca la inconstitucionalidad de estas prácticas que dejan en papel mojado la normativa internacional en materia de asilo".

"Una vez más el poder de los Estados se impone sobre las personas", ha dicho por su parte Francisco Solans, vicepresidente y portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. "El máximo tribunal europeo de derechos humanos, contradiciéndose a sí mismo (...) ha cedido a la presión y ha traicionado al Derecho", ha afirmado en un comunicado en el sostiene que es un "día triste para los derechos humanos entendidos como derechos de los seres humanos por encima de su nacionalidad u origen".

Para Women's Link, ONG que lucha por los derechos de las mujeres y las niñas es una sentencia "terrible" que, a su juicio, "sienta un precedente nefasto para otros países europeos". La organización considera que el fallo "va a tener un impacto específico en la vida de las mujeres migrantes, que no puede ser invisibilizado u olvidado", ya que "va a permitir devolver a un tercer país a presuntas víctimas de trata y a mujeres solicitantes de asilo, sin que tengan la oportunidad de ser identificadas o de solicitar protección". "Gracias a esta sentencia, las autoridades competentes podrán devolverlas sin hacer una evaluación del riesgo que ello conlleva para su seguridad y sus vidas", concluyen.

"El principio de no devolución y el derecho de asilo son dos piezas fundamentales del derecho internacional y de derechos humanos. Las devoluciones en caliente no respetan estos principios", ha criticado en Twitter la ONG de desarrollo Oxfam Intermón, que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que respete el principio de no devolución" a pesar del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.