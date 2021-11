Ante las violencias machistas, vidas feministas

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y toda la ciudadanía tenemos una oportunidad para movilizarnos contra este insoportable problema social que es este tipo de violencia, padecido en su gran mayoría por las mujeres.

Tanto Podemos Ahal Dugu Navarra, Izquierda Unida de Navarra – Nafarroako Ezker Batua (IU-NEB) y Batzarre aprovecharemos esa oportunidad para participar en las movilizaciones y queremos animar a la ciudadanía en su conjunto a que participe en sus pueblos y ciudades en las diferentes iniciativas que se convoquen, porque la violencia machista tiene todavía demasiado peso en nuestra sociedad.

Es innegable lo mucho que se ha avanzado en igualdad entre mujeres y hombres ampliando los márgenes de autonomía y libertad; aun y todo siguen existiendo comportamientos y mentalidades contaminados por ese sexismo que legitima la subordinación y la violencia contra las mujeres.

Pero nos queda mucho camino por recorrer, por lo que es imprescindible que tanto las instituciones públicas como la sociedad en su conjunto llevemos a cabo las transformaciones necesarias comprometiéndonos todas y todos con los feminismos.

Esta “vida feminista” por la que apostamos no solo pasa por estar implicadas participando en las movilizaciones, sino también por exigir que se pongan en marcha políticas preventivas siendo fundamentales las que se implementen en el sistema educativo. Una vida feminista en la que creemos vínculos más igualitarios entre las personas; en la que tomemos conciencia de los obstáculos que dificultan, pero no impiden, la capacidad de decisión de las mujeres, para poder transformarlos. Una vida feminista en la que exijamos que se produzcan las modificaciones legislativas que permitan un trato judicial más justo para las víctimas de agresiones sexuales y de todas las violencias contra las mujeres, a la par que demandemos cambios culturales y sociales de mayor alcance, pues el ámbito penal no es la única vía, ni la mejor.

Una vida en la que prime el diálogo, los consensos, la convivencia pacífica y la escucha.

En definitiva, una vida feminista intenta amortiguar el mundo injusto y desigual en el que vivimos, un mundo que reproduce la violencia porque la justifica.

Así que sumemos esfuerzos y llevemos a la práctica la vida que deseamos, comprometiéndonos con los feminismos a favor de una sociedad sin violencia sexista.

Comprometámonos; demos un paso más para avanzar acudiendo a las movilizaciones que las diferentes plataformas de pueblos y ciudades han convocado para este 25 de Noviembre. Podemos, Izquierda Unida y Batzarre allá estaremos y esperamos vernos rodeados de mujeres y hombres que apuesten que: ante las violencias machistas, vidas feministas.

Firman el artículo Nahia Lizaso Pérez, del área de feminismos de Podemos Ahal Dugu Navarra; María Eugenia San Martín Jauregui, secretaria de organización de IU; Iñigo Rudi Jiménez, portavoz de Batzarre.