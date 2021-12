La dimisión de un concejal de EH Bildu da a Navarra Suma la mayoría para aprobar los presupuestos de Pamplona

Navarra Suma (coalición de UPN, PP y Ciudadanos) puede haber encontrado en una sentencia judicial la solución a uno de sus mayores problemas en la alcaldía de Pamplona, conseguir la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos del 2022. El apoyo del PSN que permitió las cuentas anuales del presente curso parece cada vez más difícil que se repita tras la denuncia de los socialistas de varios "incumplimientos" del acuerdo firmado y aprovechando la falta de uno de los concejales abertzales en el pleno, Enrique Maya podría asegurarse la aprobación de los nuevos presupuestos gracias a su voto de calidad.

La semana pasada una sentencia el concejal Joxe Abaurrea dimitió como concejal del consistorio pamplonés después de que se conociera una sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona que le condenaba a seis meses de cárcel por un delito de atentado contra agentes de la autoridad por unos incidentes ocurridos con la ikurriña en el chupinazo de Sanfermines de 2019. En aquellas fiestas Abaurrea trató de exhibir una ikurriña en un balcón del Ayuntamiento, lo que motivó un forcejeó en el que se vio implicada la concejal de Navarra Suma Carmen Alba, que trató de impedir la exhibición de la bandera. En el forcejeo, el edil de EH Bildu acabó agrediendo a la concejal de la coalición de derechas y a varios agentes de la Policía Municipal. Hechos por los que ha sido juzgado.

Tras su renuncia los 13 concejales de Navarra Suma, son suficientes para aprobar las cuentas, ya que el voto de calidad del alcalde desharía el empate técnico en caso de que los ediles de EH Bildu (6), PSN (5) y Geroa Bai (2), votaran en contra. Esta mayoría se rompería en caso de que para el pleno previsto para el 30 de diciembre en el que se votarán los presupuestos ya tuviese su acta Garbiñe Bueno, quien sustituirá a Joxe Abaurrea.

Para ello la Junta Electoral central deberá haber aprobado para esa fecha la sustitución del concejal de EH Bildu. En caso de que no llegue a tiempo, el propio alcalde ya ha señalado que no modificará la fecha del pleno ni cambiará el sentido de su voto para esperar a que la coalición abertzale vuelva a contar con siete concejales. "Lo que yo no voy a hacer es votar que no a unos presupuestos que hemos presentado, eso es indudable, no lo voy a hacer yo ni lo va a hacer ninguno de nuestros concejales", ha explicado Enrique Maya.

"Si no llega a tiempo para el pleno del 30, nosotros no vamos a cambiar el sentido del voto para respetar los deseos de un concejal que ha sido condenado por agredir a otra concejal y por agredir y morder a policías", ha añadido.

Con todo, Maya confía todavía en reeditar el acuerdo con el PSN que el año pasado le permitió acordar las cuentas del 2021. En aquella ocasión la dirección del partido abogó por apoyar las cuentas de todos los municipios en los que sus votos fuesen necesarios por ser los primeros presupuestos tras la pandemia y por su "importancia". En esta ocasión parece más complicado lograr ese apoyo después de que la portavoz socialista Maite Esporrín haya criticado a Maya y Navarra Suma de no cumplir varios puntos del pacto. "Yo confío en que el PSN haga las enmiendas que proceda y seguramente así ya no habrá ningún problema con la permanencia o no de un concejal de EH Bildu en el salón de plenos", ha apuntado el alcalde.

EH Bildu critica que Maya "se aproveche" de la dimisión de Abaurrea

El grupo municipal de EH Bildu ha criticado las palabras de Maya señalando que busca "aprovecharse" de la dimisión de Joxe Abaurrea para aprobar los presupuestos "saltándose" las mayoría.

"Han estado con la calculadora para intentar que el pacto por la trifulca de la ikurriña les beneficiara ante una renuncia al cargo por parte de Joxe Abaurrea sin dar tiempo a que su sustituta pueda tomar posesión del cargo para participar en la votación presupuestaria", apuntan.

La coalición abertzale también ha lamentado que Navarra Suma votase en contra de la reclamación que le ha hecho toda la oposición para que "ni el equipo de Gobierno ni ningún grupo municipal utilice la reciente dimisión de un concejal, para alterar la realidad institucional democrática expresada en las urnas".