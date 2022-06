Doce animales murieron en el parque Sendaviva como consecuencia de los incendios

El parque de la naturaleza y de atracciones Sendaviva, ubicado en Arguedas y uno de los iconos de los incendios en Navarra, ha realizado ya una primera evaluación de los daños causados por el fuego del pasado sábado, según ha informado el Gobierno foral. Estos datos apuntan a la muerte de doce de los más de 800 animales de 200 especies que habitan en el recinto. “Se trata de cuatro muntjacs, seis monos titis, un mono saimirí y una chinchilla, que fallecieron por el estrés sufrido durante el traslado para alejarles del fuego”, se ha indicado. Es el 1,5% del total de un espacio que tiene tigres o leones. Mientras se controlaban las llamas, muchos animales fueron trasladados y la plaza de toros de Tudela ejerció de refugio improvisado.

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, ha visitado el parque acompañado por el gerente, Rubén Martínez. Según se ha trasladado, la zona más afectada por el incendio ha sido el área conocida como el bosque. Allí han sufrido daños las estructuras del ‘bobsleigh’, una caída libre, una tirolina, otra atracción llamada ‘tubing’ y el ‘mini rally’. Igualmente, el ‘Restaurante Las Bardenas’ y el ‘Asador del Bosque’ resultaron calcinados en el incendio, siempre según estas fuentes.

En otra zona llamada 'pueblo', el fuego también “afectó de manera severa” a los puntos ‘Casa de las Mascotas’ y 'Mansión Encantada', así como al edificio de información. Se apunta igualmente a que el ‘Laboratorio de pequeños científicos’ quedó destruido y afectadas algunas zonas del vallado de la conocida como Senda de Herbívoros. Por su parte, el estado de ‘Villa Sendaviva’, la ‘Tienda del Pueblo’, la cafetería ‘Pintxos del Pueblo’ y las taquillas no han sufrido ningún daño al no ser alcanzadas por las llamas. En la zona del lago “las atracciones están en perfecto estado”. Tampoco se vio afectada la zona de aves y “las instalaciones de los animales del parque están en perfecto estado”. “El parque reembolsará el dinero de las entradas tanto para las personas desalojas el pasado sábado como para quienes no pudieron acudir este domingo. Y se procederá de la misma manera con las entradas ya reservadas”, se informa a los visitantes.