Un foco en la frontera entre Navarra y Zaragoza pone en riesgo de nuevo la zona de Leyre

El fuego no se detiene en Navarra. En las últimas horas, los servicios de Emergencias están volcados en intentar controlar un foco muy activo en la zona de Gallipienzo Antiguo y San Martín de Unx así como todo el frente de Puente La Reina y alrededores. En el primer caso, según ha informado EiTB, las llamas han entrado al término municipal de Tafalla, aunque todavía lejos del casco urbano. En el que fuera el tercer gran foco, el del sur, en el entorno de Valtierra la situación está más controlada aunque los incendios han dejado sin agua potable a los vecinos.

Entretanto, ha surgido un nuevo punto de preocupación a la altura del pantano de Yesa. Se trata de un incendio iniciado en Tiermas, que es ya provincia de Zaragoza pero que está ubicada a solamente cinco kilómetros de la comunidad foral. El viento, en todo caso, sopla “en dirección a Jaca”, según las fuentes consultadas. Esto ha obligado a cortar la autovía del Pirineo (A-21), que une Pamplona con Jaca por el embalse, al igual que en días anteriores han sido importantes las restricciones de tráfico. Las columnas de humo negro son muy visibles. Este punto es muy próximo a los fuegos de mediada la pasada semana en el entorno del monasterio de Leyre y fuentes oficiales indican que no se descarta volver a ordenar un desalojo preventivo.

A falta de esta confirmación, en el parte de este mediodía, se mantenían desalojadas 13 localidades con algo menos de un millar de vecinos afectados. Son Lerga, Artazu, Guirguillano, Olleta, San Martín de Unx, Ujué, Eslava, Maquirriain, Arzoz, Gallipienzo Viejo, Sansoain, Amatriain y Viguria. Precisamente los evacuados de la zona de San Martín de Unx han sido realojados en el velódromo de Tafalla. “El trabajo sigue siendo muy intenso este lunes”, ha asegurado el vicepresidente del Gobierno foral, Javier Remírez. Además, se insiste en que “el riesgo de rebrote” en las zonas ya estabilizadas es muy elevado.

Algunos colegios han tenido que cerrar

Entre las afecciones originadas por el fuego se encuentra también el cierre de algunos colegios, que no han podido abrir este lunes por culpa del fuego. Es el caso del centro escolar de Valtierra,, al que este lunes no han acudido sus alumnos por haber sufrido “importantes daños en ventanas”, además de tener “mucha ceniza en el interior, fuerte olor y alta temperatura”. Tampoco han podido acudir s su centro habitual los escolares del colegio de Ujué, si bien en este caso el alumnado ha sido trasladado al Monasterio de la Oliva. Por otro lado, los colegios públicos de Obanos y Arguedas han abierto las puertas con normalidad y el alumnado se encuentra dando clase, al igual que el centro de Puente la Reina, el cual permanece abierto aunque 4 líneas de autobús no han podido llegar.

En cuanto a los centros de Salud, el Ejecutivo foral señala que los pacientes de las 13 localidades afectadas por desalojos y que por lo tanto no pueden dirigirse a sus consultorios locales, serán atendidos en los centros de salud de referencia. La actividad de los consultorios de las localidades desalojadas “se adaptará a la situación, garantizando siempre la atención en su zona básica de salud”.