Las mínimas más altas en 72 años multiplican los incendios en Navarra: “Puede saltar en todo momento otro”

“Se validará en unos días, pero los 26,4 grados de mínima en Pamplona suponen el valor más alto desde 1950. Es un récord anormal, a 1,4 grados del anterior registro máximo, que data de la ola de calor de julio de 1982”. El dato es de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha elaborado un informe preliminar de las condiciones que han disparado el riesgo de incendios en Navarra. Durante el fin de semana, los focos se han multiplicado, han tenido que llegar refuerzos de las comunidades vecinas y las órdenes de desalojo de poblaciones y cortes de carreteras han sido una constante. “Puede saltar en todo momento otro incendio”, ha lamentado la directora general de Interior, Amparo López Antelo.

Navarra arde por el calor extremo, desaloja poblaciones y el parque Sendaviva y pide apoyo a la UME

El análisis de la AEMET es muy contundente: “Llevamos casi 30 días este año con el patrón meteorológico a nivel sinóptico que da lugar a mayor riesgo de incendio forestal en la Península. Y estamos sólo a mediados de junio.Son más días de lo que han tenido muchos años enteros del siglo XX. Casi 5 grados por encima de la media y ausencia de precipitaciones en la estación principal del aeropuerto es el balance que hacemos hasta ahora de junio. Meses extremos, como éste o el de mayo, condicionan totalmente la campaña estival de incendios forestales, que ha empezado de manera catastrófica. El trimestre marzo-abril-mayo fue muy seco y cálido en Navarra, el séptimo y octavo desde 1961, respectivamente, condiciones que, sumadas al carácter extremadamente cálido y seco de junio y a la ola de calor que acabamos de sufrir, explican en buena medida el alto riesgo de incendio”. En algunas zonas, señalan los expertos, se han producido pirocúmulos.

El trimestre marzo-abril-mayo fue muy seco y cálido en Navarra, el 7º y 8º desde 1961, respectivamente, condiciones que, sumadas al carácter extremadamente cálido y seco de junio y a la ola de calor que acabamos de sufrir, explican en buena medida el alto riesgo de incendio.

La jornada del domingo, como la del sábado, ha sido de informaciones cambiantes y en constante actualización. La fuente oficial es la cuenta de Twitter del 112 de Navarra, a la que se puede acceder desde aquí.

Los datos de los incendios

A mediodía, se apunta a seis grandes puntos de preocupación. El primero es el de San Martín de Unx y Ujué, al oeste de la comunidad. “Se han desalojado las dos poblaciones”, recuerda el 112. Después se alude a la zona de Belascoáin y Guirguillano, también desalojadas. Otro de los frentes es el entorno Artazu. Por su parte, en Los Arcos el incendio “se encuentra estabilizado”, según fuentes oficiales. También lo está el foco de Berriozar, el más próximo de todos a la capital, a Pamplona. Finalmente, se apunta a otro punto crítico en Iracheta. En el mapa están todas las incidencias tanto de esta semana como de los días previos, en los que ya hubo problemas en zonas como Leyre. El control del viento es fundamental ya que se teme que un cambio brusco puede llevar las llamas a otros puntos como Olite.

En cuanto a las carreteras, a las 17.00 horas la información era que en la red principal “está cortada la N-121 a la altura de Los Abetos”, en los puntos kilométricos 72 y 73. “Además hay seis carreteras secundarias afectadas por las labores de extinción”, indica el Gobierno de Navarra. En las horas previas ha estado afectada la A-12.

La alerta por una situación definida como crítica ha supuesto la movilización de todos los recursos propios de Navarra y muchos refuerzos de fuera. La lista es amplia. Actúan Bomberos de Pamplona, del aeropuerto de Noain, de Navarra, de Vitoria y de Álava, de Bilbao y de Bizkaia, de Gipuzkoa y de La Rioja, al menos. También están sobre el terreno guardias forestales de Navarra y de Bizkaia, así como la Guardia Civil y la Policía Foral. El Gobierno vasco ha enviado también a equipos de Emergencias (112 SOS Deiak). Desde el sábado por la tarde-noche ha llegado la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hay medios aéreos (helicópteros e hidroaviones) locales y venidos de Zaragoza o Cuenca. La Cruz Roja y la DYA (también la de Gipuzkoa) ayudan con los desalojos y avituallamientos y hay numerosos voluntarios, como los tractores que realizan cortafuegos. Los equipos de Bizkaia, por ejemplo, se han internado hasta la zona de Ujué y San Martín de Unx.

Sendaviva, un icono de los efectos devastadores del fuego

Uno de los símbolos de estos incendios ha sido la situación vivida en el parque de la naturaleza Sendaviva, al sur de Navarra. Sobre las 15.00 de la tarde del sábado, mientras algunos de ellos aún seguían comiendo y otros se encontraban visitando el parque, las familias de Hirukide, la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi, fueron alertadas de que debían abandonar el parque, al que habían acudido en seis autobuses y coches particulares. En total, las personas que tuvieron que desalojar el parque de atracciones a raíz de los incendios fueron cerca de 2.500, incluido el personal.

“Los que estaban en la parte alta del parque, viendo los pájaros, son los que vieron antes el humo y las llamas. Nosotros, que aún estábamos en el comedor, notamos el humo cuando fuimos saliendo. La evacuación fue rápida y ordenada. Más allá del material y las pertenencias que tuvimos que dejar allí no tenemos que lamentar nada. A pesar de que fue un gran susto y una contrariedad, el hecho de que no haya que lamentar daños mayores es una buena noticia”, asegura a este periódico Natalia Diez-Caballero, directora de Hirukide, que llevó un millar de personas de excursión hasta Arguedas.

Durante la evacuación no vieron a los 800 animales que hay repartidos por distintas zonas del parque, según anuncia su página web. “Yo me quedé hasta que salieron la mayoría de nuestras familias. Sé que gran parte del parque ha quedado destrozado, sobre todo la entrada, me han comentado que había un protocolo de actuación con los animales para estos casos, así que imagino que no han sufrido por la situación”, detalla.

Desde Sendaviva han convocado una rueda de prensa este domingo a las 12.00 para explicar la situación que han cancelado minutos antes de llevarla a cabo. Según han explicado a elDiario.es/Euskadi, se ha decidido que toda la información sobre el parque y sus animales la divulguen desde el 112 de Navarra, cuya cuenta de Twitter actualiza las novedades relativas a los incendios y las evacuaciones. A través de un tuit, precisamente, han informado de que “el 98% de los animales del parque están en buen estado”. “Se encuentran tanto en las instalaciones de Sendaviva que no se han visto afectadas por el incendio, como en la plaza de toros de Tudela”. También en esta red social, el alcalde de Tudela, Alejando Toquero, ha confirmado que “parte de los animales” se encuentran en la plaza de toros, si bien hasta el momento no han distribuido ninguna foto de los mismos ni han ofrecido más información acerca de su estado de salud.