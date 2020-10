Navarra retrasa el cierre de la hostelería en los municipios con restricciones para evitar que los jóvenes se vayan a otras localidades

El Departamento de Salud ha modificado a última hora una de las restricciones que se van a aplicar a partir de la noche de este viernes en seis localidades navarras con alta influencia de COVID-19. Tras la advertencia de varios alcaldes de estos municipios, el director general de Salud de Navarra, Carlos Artundo, ha decidido a retrasar el cierre de la hostelería a las 0:00 horas en lugar de a las 22:00 horas, como se había anunciado inicialmente. Tal y como confirman a elDiario.es fuentes del Departamento de Salud y de la alcaldía de Villafranca (uno de los municipios afectados), ya se ha enviado a los consistorios en los que se van a aplicar las restricciones la Orden Foral con esta corrección.

En una conversación con este periódico la alcaldesa de Villafranca señala que ayer trasladó su preocupación al director general de Salud ante la posibilidad de que adelantar el cierre de la hostelería a las 22:00 horas a las puertas de un puente pudiese ser contraproducente. "Le dije que podría provocar que la gente se fuera a Pamplona u otros municipios del entorno sin restricciones, lo que agravaría el problema". No fue la única en señalarlo y, tras hablar con otros alcaldes, desde le Departamento se optó por retrasar el cierre de la hostelería a las 0:00 con el fin de que la población no abandone la localidad a pesar de estar no estar restringida la movilidad.

Así, en Villafranca, Valtierra, Cadreita, Carcastillo, Castejón y Cintruénigo a partir de este viernes por la noche y hasta dentro de 14 días se restringen las reuniones de grupos de más de 6 personas -ya vigente para el ámbito público en toda Navarra- en el ámbito privado, el aforo en los establecimientos hosteleros, que no deberá ser superior al 50% (en el interior y en terrazas) pudiendo servir solo en mesas con grupos de no más de 6 personas. Esa misma limitación de aforo regirá para comercio, mercadillos, etc., además de otras restricciones en diferentes eventos sociales. También se clausurarán diferentes instalaciones deportivas, culturales y parques públicos, mientras que en el ámbito educativo rige el protocolo correspondiente. Se añade, asimismo, la limitación para bodas, bautizos y otras celebraciones, que se fija en 18 personas cuando estas se produzcan en el interior y en 36 personas si se realizan en el exterior. Salud recomienda que estas celebraciones se realicen en la intimidad y, en todo caso, solo la familia conviviente.

Según apunta la alcaldesa de Villafranca, se ha acordado con el Departamento de Salud revisar en unos días la incidencia en la localidad con la posibilidad de levantar las restricciones ya que, según señala, "la mayoría de los positivos corresponden a la residencia de ancianos, que es un brote que está controlado".