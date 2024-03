El PSN apoyará los presupuestos de UPN en varias localidades navarras

El Partido Socialista de Navarra (PSN) va a apoyar los presupuestos en dos localidades gobernadas por Unión del Pueblo Navarra (UPN) y estudia hacerlo en una tercera, pese al veto que impuso el presidente de los regionalistas, Javier Esparza, al PSN tras la moción de censura en Pamplona pactada con EH Bildu para desalojar a UPN de la alcaldía e investir a Joseba Asiron.

Los socialistas apoyarán las cuentas municipales de Estella y Valle de Egüés, y valoran hacer lo propio en Barañain, después de que UPN haya aceptado incluir varias enmiendas presentadas por el PSN. El presidente de los regionalistas ha negado que haya habido una negociación con los socialistas y ha asegurado que los presupuestos saldrán adelante porque se ha logrado el apoyo del PSN a través del procedimiento de enmiendas.

“UPN no quería un acuerdo como el que firmó EH Bildu con el Partido Socialista para aprobar los presupuestos en Navarra. EH Bildu se sienta a firmar un acuerdo en el que establece cuáles son y por qué se aprueban los presupuestos, por qué se va a abstener en la aprobación de los presupuestos de Navarra. Se sacan una foto y hay un documento firmado. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre un documento firmado que lo que hace es avalar eso y la aprobación de unas enmiendas que te parece que son razonables y que ayudan, en este caso, a Egüés, a Barañáin o a Estella”, ha aseverado Esparza.

Desde el PSN, sin embargo, entienden que el trámite de las enmiendas sí incluye una negociación y que, por tanto “no se ha cumplido la directriz de Javier Esparza”. “Es un pato cojo que no tiene autoridad en su partido”, ha enfatizado el secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, quien ha celebrado que su partido haya logrado incluir varias enmiendas en estas cuentas municipales. “Esparza dijo que no iba a haber negociación con el PSN y la ha habido. Nosotros no apoyamos a UPN, apoyamos a los ciudadanos de esas localidades”, ha añadido.

A la espera de que el PSN decida qué postura tomar en Barañain, UPN podrá sacar adelante los presupuestos en Estella y Valle de Egüés gracias al respaldo de los socialistas, si bien también precisará del apoyo del PP en ambas localidades y de dos formaciones independientes en el caso de Valle de Egüés.

Las relaciones entre UPN y PSN quedaron rotas después de que los socialistas pactaran con EH Bildu una moción de censura en Pamplona para desalojar a Cristina Ibarrola de la alcaldía e investir a Joseba Asiron. Los regionalistas entendieron esa maniobra de los socialistas como una traición y decidieron “romper todos los puentes” con el PSN, hasta tal extremo que recientemente la presidenta de Navarra, María Chivite, aseguró en una entrevista que los parlamentarios de UPN no saludan a los socialistas en los plenos.