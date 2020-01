El Gobierno foral fija las zonas de Ega, Sangüesa, Zona Media y Pirineo como prioritarias ante la despoblación

Ciriza, que ha respondido a una interpelación de Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, ha afirmado que, "aunque en términos generales el número de habitantes en Navarra se incrementa y por lo tanto no podemos hablar de un grave problema de despoblación, existen zonas mas vulnerables donde se ha detectado ya un retroceso de población y debemos poner el foco en ellas cuanto antes".

El Gobierno de Navarra ha creado una comisión de lucha contra la despoblación, presidida por la jefa del Ejecutivo, María Chivite, y que reúne a 18 direcciones generales de los distintos departamentos. También participa en ella la Federación Navarra de Municipios y Concejos. "Sus objetivos principales son definir los principales ejes de actuación estratégicos en relación con el reto demográfico así como impulsar medias", ha dicho el consejero. La comisión celebró su primera reunión en diciembre y volverá a reunirse en marzo.

Bernardo Ciriza ha destacado el "compromiso del Gobierno con la cohesión territorial y frente a la despoblación" y ha valorado que "es la primera vez que el Gobierno tiene en sus estructura el reto demográfico".

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha señalado que "necesitamos urgentemente un plan sistemático de acción contra el desequilibrio territorial y la despoblación, hay que hacerlo y ello implica el trabajo de muchos departamentos, pero este trabajo que hay que realizar en los próximos meses no puede ser un argumento para no tomar medidas inmediatas en este ámbito".

Pablo Azcona ha afirmado que "en algunos casos nos metemos en el bucle de los diagnósticos, los análisis, las propuestas generales, la no concreción de algunas medidas, sin que se llegue a la adopción de medidas eficaces reales". "Hasta el momento las acciones concretas que se han tomado por parte de las instituciones no han sido muchas, todos compartimos el análisis, el diagnóstico, el problema, pero las acciones no han sido muchas ni en Navarra ni en el Estado", ha indicado.