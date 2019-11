Los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots' actuarán en Pamplona el 22 de diciembre pese al veto del alcalde

Los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots' actuarán finalmente en Pamplona pese al empeño del alcalde Enrique Maya de que no fuera así. Lo harán el 22 de diciembre, casi un mes después de la fecha programada inicialmente, el 29 de noviembre por la festividad de San Saturnino. Los payasos han anunciado su actuación en la capital navarra a través de un vídeo en sus cuentas de Twitter y Facebook junto a su abogado, Iñigo Santxo.

ZENTSURA PUTZURA!

Zaila da baina ez gaindiezina!

Iruñean izango gara:

Irtenbidea maitasuna da.

Irtenbidea alaitasuna da.

Irtenbidea ahizpasuna da.

Irtenbidea anaitasuna da...

Abenduak, 22, 17:00etan,

ANAITASUNA beteko dugu!

Zatoz "BIZIDANTZA"ra

eta Aupa Euskal Irria!

💛🧡💚 pic.twitter.com/iDsjyj7Tz2 — Pirritx Porrotx eta Marimotots (@KatxiporretaEus) 29 de noviembre de 2019

El trío de cómicos había prometido que actuarían en Pamplona "con o sin el Ayuntamiento", y han cumplido con su palabra, las entradas para la función del 22 de diciembre en el pabellón Anaitasuna ya están a la venta. "Desde el Ayuntamiento están queriendo meter una presión excesiva a este asunto y con la intención de querer dar una válvula de escape a esa presión, Katxiporreta -cooperativa que forman el trío de cómicos- ha asumido la responsabilidad de contratar esta función por su cuenta", explica a este periódico el abogado de los payasos, Iñigo Santxo. Esta actuación, por tanto, es independiente a la que habían cerrado en junio con el Ayuntamiento de Pamplona, ya que correrá a cargo de los payasos. "Que contratemos esta función no quiere decir que renunciemos al contrato que firmamos en junio con el Ayuntamiento", añade Santxo.

Los payasos argumentan que, tal y como ha dictaminado el Consejo de Navarra, "el contrato está vivo y en vigor y que no cabe revisión de oficio" del mismo, y que por lo tanto "procede su ejecución". Ahora el Ayuntamiento tiene un plazo de 30 días para ponerse en contacto con ellos para fijar una nueva fecha para el espectáculo, tal y como recoge el contrato, que estipula que "si no media fuerza mayor la función se tiene que llevar a cabo". "Por ahora aún no tenemos noticias del Ayuntamiento", indica el abogado.

La función de 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots' ha generado mucha polémica estas últimas semanas después de que el alcalde Enrique Maya rescindiera el contrato que había cerrado el anterior equipo de gobierno, de Eh Bildu. Maya justificó su decisión argumentando que el contrato tenía "irregularidades y carecía de informes técnicos previos". Sin embargo, a los pocos días de cancelar la actuación, el propio alcalde reconocía que entre los motivos de la suspensión también se encontraba la ideología política de los artistas.

Este argumento provocó la reacción del anterior Gobierno Municipal encabezado por Joseba Asirón. En un comunicado EH Bildu señaló: "Basta ya de censura, basta ya de ataques al euskara, basta ya de hacer a la ciudad rehén de las obsesiones de Enrique Maya y de su tripartito de derechas, el Ayuntamiento debe acatar el dictamen del Consejo de Navarra y facilitar la celebración de la actuación de los payasos 'Pirritx, Porrotx y Marimotots' en el mismo escenario que estaba prevista, en la misma fecha o en una fecha cercana". Un capítulo más de los continuos desencuentros entre el actual alcalde de la capital navarra y el de la pasada legislatura.

Multitud de ciudadanos también mostraron su disconformidad a la decisión de Enrique Maya de vetar el espectáculo, acudiendo a la Calle Mayor de Pamplona, donde el jueves los payasos ofrecieron una rueda de prensa, a cantar y bailar como muestra de apoyo a los cómicos.