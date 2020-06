El Gobierno de Navarra aprueba la "nueva normalidad" apelando a la "responsabilidad" y manteniendo la alerta sanitaria

El Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes en una sesión de Gobierno extraordinaria el decreto que regula la entrada de la Comunidad foral en la "nueva normalidad", dejando así atrás a más de 100 días en estado de alarma. Desde la madrugada del sábado al domingo Navarra estará en esta nueva fase previa a la normalidad tal y como la conocíamos antes de la COVID-19 en la que seguirá habiendo ciertas limitaciones en el aforo y directrices a seguir como el uso obligatorio de la mascarilla. Una nueva normalidad que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo terminará. "La idea es que este decreto esté vigente hasta que podamos tener una vida normal o que tengamos una vacuna", ha señalado la presidenta María Chivite.

La jefa del Ejecutivo foral, que ha apuntado que "habrá cuestiones [de la nueva normalidad] que tengamos que ir matizando", no ha ocultado su preocupación porque el fin de estado de alarma venga acompañado de un relajamiento de la sociedad navarra que pueda provocar rebrotes que lleven al sistema hospitalario a un estrés similar al vivido al comienzo de la pandemia, cuando Navarra fue una de las comunidades más azotadas por la COVID-19. "Nos preocupa el hecho de que tener datos positivos en la evolución pueda generar un efecto psicológico de creer que ya está todo hecho cuando no es así. No estamos llegando al final", ha afirmado Chivite.

Por ello, el mensaje que se lanza desde el Gobierno de Navarra es el de que "el virus sigue ahí" haciendo referencia a los rebrotes que se han producido en algunos países como China y que son "un baño de realidad" e invitan a "recordar en cada minuto que el riesgo sigue existiendo". Por último la presidenta ha apelado a la responsabilidad individual, porque, una vez que se levante el estado de alarma, "no hay posibilidad de limitar los movimientos" de ciudadanos.

Un nuevo ingreso, pero siete días sin fallecidos

Al lado de la presidenta, la consejera de Salud, Santos Induráin ha ofrecido los últimos datos sobre la evolución de la pandemia. Son siete los nuevos contagios detectados mediante prueba PSC, los únicos casos que contabiliza el Ministerio. Un dato "positivo" ha señalado la consejera aludiendo a los días más duros de la epidemia en los que los nuevos positivos se contaban por cientos jornada a jornada, cuando ahora "llegan con contagotas". "Al principio del estado de alarma se vaciaron las calles y se llenaron los hospitales", ha recordado Induráin.

La consejera de Salud también ha querido llamar a la responsabilidad, ya que si bien ha celebrado que Navarra contabiliza ya siete días consecutivos sin nuevos fallecimientos son 518 las personas que han perdido la vida en la Comunidad foral por culpa de la COVID-19. Además, en el último día se ha vuelto a producir un ingreso hospitalario más de una semana después.

Induráin ha recordado que "la situación sigue siendo delicada y frágil" y que la alerta sanitaria "sigue estando ahí". "Es importante descansar y rearmar el sistema sanitario ante un posible rebrote en otoño. Sería un error estresarlo ahora cuando es perfectamente evitable".

Tanto la presidenta como la consejera han instado a la ciudadanía a "evitar riesgos evitables", destacando que este tipo de celebraciones se tienen que considerar "como una situación de alto riesgo, de posible foco de contagios, de transmisión comunitaria y de rebrotes". Las fiestas son importantes, "pero no imprescindibles", ha apostillado la consejera, quien ha declarado que "las mejores fiestas van a ser las del 2021".