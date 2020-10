Una tesis doctoral leída en la UPNA estudia cómo determinadas microestructuras pueden afectar a propiedades magnéticas

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

El graduado en Física Javier López García ha investigado en su tesis doctoral, leída en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la síntesis y caracterización estructural y magnética de las aleaciones metamagnéticas con memoria de forma, es decir, aquellas que vuelven a su forma inicial tras ser sometidas a determinados estímulos externos, como puede ser un cambio de temperatura o de campo magnético, por ejemplo.

Estos materiales son especialmente interesantes en aplicaciones como la refrigeración magnética, un sistema basado en la aplicación de un campo magnético sobre un material produciendo un cambio de temperatura sobre el mismo. Este sistema de refrigeración presenta una mayor eficiencia, además de ser un sistema más beneficioso para el medio ambiente que los actuales sistemas de compresión y expansión de gases que producen un gran efecto invernadero.

Los resultados obtenidos en esta investigación "han permitido entender mejor qué papel juega la microestructura y la introducción de un nuevo elemento magnético en las propiedades de los materiales metamagnéticos con memoria de forma, así como identificar rutas para mejorar las propiedades funcionales", señala el autor del trabajo.

Javier López García ha desarrollado su investigación en el Institut Laue-Langevin (ILL), un centro científico europeo para realizar experimentos con neutrones, ubicado en Grenoble (Francia).

Según explica, "variaciones en la composición del material al introducir un nuevo elemento magnético, en particular el cobalto, ha demostrado tener una fuerte influencia en el magnetismo del material".

Asimismo, en su tesis ha estudiado el efecto de los defectos microestructurales como son las vacantes, dislocaciones o el orden atómico de largo alcance y "se ha demostrado que son parámetros con una alta influencia para variar las propiedades magnetoestructurales en estos tipos de sistemas, de manera que pequeñas cantidades de defectos pueden incluso mejorar el efecto magnetocalórico y por tanto su aplicación en la refrigeración magnética".

La tesis doctoral lleva por título 'Influence of microstructure in martensitic transformation and in physical and magnetic properties in metamagnetic shape memory alloys'. Dirigida por Vicente Recarte, profesor del departamento de Ciencias de la UPNA, y José Alberto Rodríguez Velamazán, científico del Institut Laue-Langevin, ha obtenido la calificación de sobresaliente Cum Laude.

Javier López García obtuvo la titulación de graduado en Física por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el año 2014 y en su Trabajo de Fin de Grado desarrolló un sistema de medida directa del efecto magnetocalórico, lo que dio lugar a su primera publicación científica 'Simple set-up of adiabatic measurements of magnetocaloric effect'. Al año siguiente obtuvo una beca de la Fundación BCMaterials para realizar un máster universitario en 'Nuevos Materiales' entre la UPV/EHU y la Universidad de Cantabria.

Tras finalizar el máster, pasó a formar parte del grupo 'Propiedades Físicas y Aplicaciones de Materiales' en la Universidad Pública de Navarra, donde comenzó a profundizar en la síntesis y caracterización estructural y magnética de aleaciones metamagnéticas con memoria de forma. Actualmente, trabaja como investigador colaborador en el citado grupo de investigación.