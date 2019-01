El ciclo 'Contrapunto' visibilizará el conflicto en Palestina durante toda la semana con proyecciones y conferencias

El ciclo 'Contrapunto' entra en sus días más intensos con imágenes, debates, charlas y proyecciones en el Casyc de Santander. Las actividades, organizadas por La Vorágine, pondrán voz a los silenciados por el encierro o la represión, y la ocupación de Palestina tendrá un papel central.

El activista Basil Farraj impartirá la conferencia 'Prisioneros políticos y resistencia en Palestina' este miércoles a partir de las 20.15 horas. Este sociólogo y antropólogo forma parte de la Iniciativa para la Prevención de la Violencia y su trabajo se centra en los presos políticos, la violencia dirigida contra ellos y las formas en que se resisten a los regímenes de encarcelamiento. En concreto, su tesis versa sobre las experiencias de los prisioneros palestinos tras las rejas israelíes.

Previo a la conferencia de Farraj, además, se proyectarán cortos que reflejan la actualidad de Palestina desde las 19.30 horas: 'Y sin embargo Al-Quds', que se estrenará en Cantabria, y 'One Minute'.

Ya el jueves, 'Contrapunto' se proyectarán en el Casyc los cortos 'Océanos de Injusticia', 'Pesadillas de Gaza' y 'Hoy se llevaron a mi hijo', que serán la antesala de la mesa redonda 'Encarcelamiento y Represión en Palestina'. El coloquio comenzará a las 20.00 horas, con Basil Farraj y Jaldia Abubakr -activista que salió de Gaza a los nueve años-.

El viernes, a partir de las 19.30 horas, el ciclo pondrá el foco en España. Gonzalo Tejerina, del Observatorio de Derechos Humanos Oteando; Maider Viso, de la Asociación Etxerat, y Aura Martín, de Tanquem els CIES, participarán en la mesa redonda 'Cárceles y represión. El caso español'.

'Contrapunto' llegará a su fin el sábado con mucha música. El auditorio del Casyc acogerá el mosaico incompleto de poesía palestina y el concierto 'Latitudes'. A partir de las 20.00 horas, Raquel Serdio, Paula Gisbert, Laura Sañudo y Marianella Ferrero pondrán voz a la poesía palestina. Desde las 20.30 horas, Najla Shami pondrá el broche final con el concierto 'Latitudes'.

Además, durante toda la semana, habrá visitas guiadas a la exposición 'To exist is to Resist' de la fotógrafa Maysun. Serán a cargo del palestino Najaty Suliman Jabary y los turnos serán este jueves, 24 de enero, a las 18.00 horas; el sábado, 26 de enero, a las 12.00 horas, y el martes, 29 de enero, a las 18.00 horas.