El Ayuntamiento de Mazcuerras considera que la construcción del puente sobre el río Saja "es una prioridad absoluta"

El Ayuntamiento de Mazcuerras reafirma su compromiso con un proyecto por el que el equipo de gobierno lleva luchando desde la pasada legislatura.

Para el consistorio, las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Saja no se trata sólo de una actuación necesaria sino prioritaria en materia de seguridad para conductores y viandantes que se enfrentan diariamente a cruzar el río en unas condiciones "extremas" debido a la estrechez del actual puente.

Según el Alcalde del Ayuntamiento de Mazcuerras, Francisco Javier Camino "nadie que cruce habitualmente el puente puede decir que el nuevo resulta innecesario, y mucho menos si se cruza a pie o por la noche. Cualquier comunicación al respecto se estudiará, pero no lo consideramos innecesario porque como responsables públicos no podemos ver a gente arriesgándose a cruzar incluso con sillas de bebé y no actuar".

Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Mazcuerras lleva desde la pasada legislatura trabajando para que el Gobierno de Cantabria ejecute un paso seguro entre Virgen de la Peña (Cabezón de la Sal) y Villanueva de la Peña (Mazcuerras) y confía en que la Consejería de Obras Públicas no sólo siga adelante con el proyecto, sino que acelere las obras todo lo posible.

Finalmente destacan que desde el punto de vista medioambiental, el proyecto debe contar con los informes favorables de medio ambiente, y considera que será positivo para el propio río Saja en tiempos de crecida puesto que los actuales pilares actúan como freno, algo que con el nuevo puente se evitará.