CCOO acusa a Mazón de externalizar y no renovar maquinaria en el Servicio de Carreteras

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en el Gobierno de Cantabria ha acusado este viernes al consejero de Obras Públicas, José María Mazón, de externalizar servicios y no renovar maquinaria en el Servicio de Carreteras Autonómicas

En rueda de prensa, el secretario general de la citada sección de CCOO, Javier González, ha asegurado que la falta de personal del servicio es "brutal", pues alrededor del 34% de la plantilla de 180 efectivos está vacante; así como que hay maquinaria con 28 años de antigüedad y "que no pasa" la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Ante esta "dejación" que a su juicio se debe a un intento de "convencer" de que "la externalización del servicio es lo mejor", CCOO, que representa al 90% de la plantilla de Carreteras, está dispuesto a llegar al Parlamento de Cantabria con una proposición no de ley para que se dote al menos de 30 plazas de operarios y se renueve la maquinaria.

"Como no hay personal ni maquinaria, quieren hacer creer que lo mejor es externalizar todo el servicio de Carreteras", ha denunciado González, quien ha subrayado la "indignación" de los trabajadores.

Actualmente, el Servicio de Carreteras cuenta con parques operativos "muy deficitarios" en maquinaria y personal en Ampuero, Selaya, Guriezo, Soba, Siete Villas, Liérganes, Santander, Vargas, Reinosa, Polientes, Arenas de Iguña, Cabezón de la Sal, Puentenansa y Potes, "muchos de los cuales no cumplen la normativa de Prevención de Riesgos Laborales", ha sostenido el sindicalista, quien además ha señalado que parques como el de Puentenansa o el de Polientes solo tienen un efectivo "porque detrás está la intención de cerrarlos y agruparlos en cuatro grandes áreas".

En la misma línea, González ha apuntado que la intención del Gobierno es externalizar el servicio de expropiaciones. "Está esperando que la funcionaria se jubile", ha apostillado.

El sindicato lleva los tres años de legislatura exigiendo al Gobierno que dote las plazas vacantes. En este sentido, González ha sostenido que las 14 plazas que se han convocado y cuyo examen se realiza este mes son para hacer fijos a interinos, con lo que "no se aumenta la plantilla" para poder ejecutar tareas de mantenimiento, conservación, obras y emergencias.

"En lo que va de legislatura, este consejero se ha apoyado en las políticas del PP, es decir, en la externalización de servicios como la poda, siega y todo aquello que tenga relación con la vialidad invernal", ha remarcado el sindicalista, quien ha pedido a Mazón efectivos y medios suficientes para poder cubrir el servicio de vialidad invernal desde las 14.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente, de lunes a viernes, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos, lo que se está realizado actualmente a través de empresas privadas, según un acuerdo del anterior Gobierno del PP.

"Mazón en un año ha conseguido lo que no logró el PP: externalizar todos los servicios, que la plantilla disminuya y que haya vehículos con más de 28 años que no pasan la ITV", ha enfatizado.

Ante la falta de medios materiales y de personal, CCOO ha hecho dos propuestas: la dotación económica para convocar 30 plazas de operarios de carreteras (15 para 2018 y 15 para 2019); y en materia de vehículos, un programa para la sustitución de maquinaria en cuatro años y otro que contempla que los vehículos que no son camiones (cuña o doble cabina) se adquieran mediante renting.

El sindicato está dispuesto a presentar su propuesta a los grupos parlamentarios para que impulsen una proposición no de ley. "Aunque el portavoz del PRC, Pedro Hernando, en otras ocasiones nos ha dicho que una proposición no de ley no sirve para nada", ha apuntado González.

Del Servicio de Carreteras Autonómicas dependen 2.007 kilómetros de viales distribuidos en 30 carreteras primarias con un total de 354 kilómetros; 34 carreteras secundarias con 484 kilómetros; y 324 carreteras locales con más de 1.169 kilómetros.