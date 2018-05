Cantabria, segundo mejor destino europeo en 2018 según la guía Lonely Planet

El segundo puesto en la lista 'Best in Europe 2018' es para nuestra Comunidad Autónoma, el único destino español del ranking, y que precede a Frisia (Países Bajos), que aparece en tercera posición, o a kosovo, en cuarto lugar.

Completan el ranking de la editora de contenidos sobre viajes, famosa por sus guías, La Provenza (Francia) en el quinto puesto; Dundee (Escocia); las islas Cícladas Menores (Grecia); Vilna (Lituania); Valle del Vipava (Eslovenia) y Tirana (Albania) en el décimo.

Cantabria ha sido escogida entre los destinos más interesantes a descubrir dentro del viejo continente por su riqueza cultural, histórica, paisajística o gastronómica, además de por sus comunicaciones internacionales, a través del aeropuerto, con numerosas conexiones a Europa, y el puerto, que acaba de estrenar la línea de ferry desde Santander a la ciudad irlandesa de Cork.

También se ha tenido en cuenta la "revitalización" del frente marítimo, que desde hace casi un año alberga el Centro Botín, y enclaves como Picos de Europa, cuyo parque nacional -el más antiguo de España- celebra este año su centenario.

Igualmente, destacan sus playas de arena, montañas "envueltas en bruma" o pueblos "llenos de encanto", según ha explicado el presidente de Lonely Planet en España, Javier Zaldúa, en un acto en Santander, en el que se ha anunciado la selección de Cantabria y en el que también ha intervenido su presidente, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Turismo, Francisco Martín.

En presencia del equipo de la Consejería, alcaldes y representantes del sector, y tras recibir simbólicamente la distinción por la editorial de contenidos de viaje, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que esta selección marca "un antes y un después", ya que obtener la 'medalla de plata' de los destinos europeos recomendados por "los gurús" es algo "definitivo" para que "se conozca esta tierra".

Y "me viene a mí muy bien para que no me digan que exagero cuando digo que esta región es la más maravillosa del mundo", porque ahora "no lo digo yo, lo dice Lonely Planet", que es "la Biblia", ha agregado Revilla, que considera un "acierto" la elección, que para Cantabria es un "notición muy importante" y supone "un espaldarazo absoluto" en un "mercado difícil" en el que hay "mucha competencia".

El presidente cántabro, que ha bromeado comentando que hay "un fallo" porque "teníamos que ser los primeros", también ha señalado que ha sido "el último" en enterarse, anoche, pues "si se lo decís antes, lo hubiera contado", ha admitido, a la par que ha insistido en que es una de las "grandísimas noticias de muchos años".

Por su parte, el consejero de Turismo ha valorado que Cantabria sea un "referente" de los destinos europeos, más en un ámbito como este sector que "no es una cantera", ya que son los resultados -y no el trabajo- los que "marcan el éxito".

"Es como una estrella Michelín", ha comparado Martín, para quien Lonely Planet es "la BBC" del gremio. "Estamos en el Olimpo de las regiones" y "ya no hay nadie que nos pare", ha asegurado el responsable del ramo, que al igual que el presidente ha vaticinado consecuencias próximas de esta selección para Cantabria, como el incremento de turistas o de vuelos.

"Vamos a estar a la altura de las circunstancias" y a "dar los mejores servicios", ha garantizado a la editorial el también responsable de Innovación, Industria y Comercio.

VIDEO PROMOCIONAL

Junto al anuncio de la elección de la región dentro de los 'Best in Europe 2018', en el acto celebrado en el Palacio de Festivales se ha presentado el nuevo video promocional de la región, en el que se exhiben divididos en varios epígrafes los principales reclamos y atractivos de esta tierra, que se acompañan de los testimonios y experiencias de viajeros, que relatan en su propio idioma (inglés, francés, alemán e italiano).

Tras mostrar las bondades de Cantabria, el spot finaliza con una pregunta dirigida al espectador: "¿a qué estás esperando para descubrirla tú?".