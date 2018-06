IU insta al Gobierno de Cantabria a acoger refugiados del Aquarius

Izquierda Unida de Cantabria ha pedido al Gobierno autonómico que se sume a la iniciativa solidaria de otras comunidades como la valenciana y muestre su disposición a acoger los refugiados del barco Aquarius que llegarán al Puerto de Valencia.

En un comunicado, la coordinadora de IU, Leticia Martínez, ha instado al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a que "muestre la solidaridad de Cantabria" y a que "ya que se pasa la vida hablando en redes sociales y medios de temas de fuera de Cantabria, por una vez toque un tema en el que puede hacer algo".

"No hay debate cuando se trata de derechos humanos; acoger a quienes huyen de unas condiciones de vida indignas es un deber de toda sociedad que se diga democrática", ha defendido Martínez.

Por ello, Izquierda Unida espera que el Gobierno de Cantabria se ofrezca para aportar recursos y acogida a los inmigrantes del Aquarius, tal como ya han hecho otras comunidades.

Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acoger el barco, varias administraciones de ámbito local, como Madrid, Valencia o Barcelona, y autonómico, como el País Vasco o Navarra, han ofrecido su ayuda en el proceso de acogida de los refugiados que se encuentran en él.

"No puede ser que al Puerto de Santander lleguen las armas con destino a países en guerra, pero no podamos acoger a quienes huyen de esas guerras: participamos de las causas pero no hacemos nada para paliar los efectos y mucho menos para remediarlo en origen", ha lamentado Martínez.

Además, ha argumentado que la acogida de inmigrantes y refugiados es una "deuda moral" del Ejecutivo dado que el plan de acogida a refugiados del Gobierno de Cantabria "nunca se ejecutó" y "de hecho ha sacado a subasta La Pereda, el lugar en el que dijo que iba a alojarlos". "Revilla tiene ahora una nueva oportunidad de hacer lo correcto, lo que los demócratas cántabros le demandan", ha subrayado la coordinadora de IU.