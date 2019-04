Mazón afirma que "la encuesta de la calle" indica que "es el momento del PRC"

"No podemos desaprovechar esta oportunidad", ha insistido Mazón durante su intervención en un mitin en Castro Urdiales, donde la número 2 de su candidatura, la castreña Emilia Aguirre, ha llamado a la ciudadanía a impedir el 28A que la Comunidad "siga siendo maltratada".

Por su parte, el presidente regional y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que a los partidos centralistas "solo tendría que votarles la familia", porque "no van a hacer nada" por la región.

"En todos los sitios donde vamos la gente nos recibe con los brazos abiertos y nos dice que ya era hora de que nos presentáramos", ha asegurado el cabeza de lista al Congreso, quien ha contrastado esa "realidad" con los resultados de la encuesta "increíble" publicada por 'El Diario Montañés', según la cual PSOE y PP lograrían dos escaños cada uno y el quinto se lo disputarían Cs y Vox, mientras que Unidas Podemos y PRC no obtendrían representación en Madrid.

"Nadie puede pensar que el primer partido de Cantabria, porque en este momento lo somos, y al que todos apuntan como favorito para ganar las elecciones autonómicas vaya a sufrir ahora una caída y no sacar nada", ha valorado Mazón, quien se ha preguntado si los cántabros "son tontos y van a votar en mayo todos al PRC y en abril, nadie".

"QUE CADA UNO HAGA SU PARTE"

Emilia Aguirre ha incidido en la misma idea y ha pedido a la ciudadanía que "haga su parte" para evitar que la Comunidad Autónoma "siga siendo ninguneada, maltratada y olvidada", porque -ha dicho- "somos una tierra fértil, rica, con gente capaz, honesta, recia y trabajadora; podemos crecer y ser protagonistas de nuestro futuro".

Para ello, ha instado a impedir que los partidos centralistas consientan que la región se haga "cenizas" y que las empresas "queden desconectadas". "Hagamos cada uno nuestra parte, votemos por Cantabria, por nuestra tierra, por nuestra gente, por el PRC", ha reclamado.

Aguirre ha aludido en su intervención al fallido proyecto del ferrocarril Santander-Mediterráneo como "una de las mayores injusticias" cometidas en la región y ha confiado en que los cántabros no permitirán que "la historia se repita" y que sus voces "vuelvan a ser silenciadas", tal como llevan años haciendo los partidos nacionalistas, que se presentan a las elecciones generales porque saben que "nadie va a hablar por ellos"".

Finalmente ha recordado las prioridades del PRC en estas elecciones, entre las que ha destacado la conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao con paradas en Laredo y Castro Urdiales, la defensa de la soberanía nacional y la Constitución y la estabilidad institucional, frente a la crispación de los partidos centralistas, que en esta campaña "no hablan de lo que quieren hacer, ni de lo que preocupa a los ciudadanos, sólo de manos teñidas de sangre, sarcófagos, lazos amarillos, mítines en la cárcel*".

"De las cárceles a nosotros sólo nos preocupa que a los funcionarios de prisiones se les reconozca el carácter de autoridad, se les equipare el salario con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se cumplan las ratios y las plazas para que ejerzan su trabajo en condiciones de seguridad", ha contrastado.

CANTABRIA SOLO HA TENIDO "MUDOS" EN MADRID

Por su parte, Revilla ha recalcado que Cantabria "se juega mucho en Madrid", porque allí "se ventilan" las cosas importantes y hasta ahora sólo ha estado representada por parlamentarios "mudos", que actúan como "sucursales", "siempre al dictado de lo que les mandan sus direcciones nacionales".

"No van a hacer nada, porque no pueden hacer nada; en realidad no les tenía que votar más que la familia, porque da igual tener un diputado de Soria que de Extremadura o de Cantabria, se van a sentar allí y hacer lo que les mandan; que hay que cerrar el Escudo, se cierra. Ésa es la realidad", ha lamentado el presidente.

También ha recordado que en este momento no hay en Cantabria "ni una sola obra en marcha" y el Ministerio de Fomento "no ha invertido ni un euro", por lo que -se ha preguntado- "cómo les vamos a votar".

En el mitin ha intervenido el candidato del PRC a la Alcaldía, Jesús Gutiérrez Castro, que ha señalado que el municipio "no puede fallar", porque siempre había echado en falta a un representante "en las esferas de poder". "Ahora lo tenemos, tenemos a Emi Aguirre, que no nos va a defraudar", ha concluido.