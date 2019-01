El Ayuntamiento pide más información a la UTE sobre su solvencia económica para el servicio de Parques y Jardines

El Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Santander ha solicitado a la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa información adicional al estudio de solvencia económica que ha presentado para optar al contrato del servicio de Parques y Jardines y poder determinar si la oferta realizada es "suficiente" para mantener el servicio en las actuales condiciones y con la misma plantilla.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, así lo ha explicado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación que esa información se ha solicitado en el seno de la Mesa de Contratación pero a requerimiento de Intervención porque los informes aportados están "incompletos".

De hecho, para poder calcular que la oferta de la UTE cubre el pago de los salarios de la plantilla y las necesidades del servicio, también se ha requerido información a la empresa que actualmente gestiona el servicio de Parques y Jardines.

Todo para "calcular que el dinero ofertado es suficiente", ha indicado la alcaldesa, que ha insistido en que, aunque la citada UTE presentó la oferta "más ventajosa" para el Ayuntamiento --con una baja del 17%--, se continúa trabajando en la Mesa de Contratación.

"Todavía no se ha terminado el proceso de la Mesa de Contratación. Cuando acabe, hará una propuesta que se elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, pero quiero dejar bien claro que no sé ha aprobado aún ninguna empresa", ha enfatizado Igual.

Ha detallado que la Mesa de Contratación, junto con Intervención, trabajan para "tener la completa seguridad" de que la oferta económica de la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa "es suficiente para ser viable económicamente y garantizar los puestos de trabajo" como contempla el pliego de condiciones, que obliga a la subrogación de toda la plantilla.

Sobre la nueva documentación requerida por el Consistorio a la UTE, Igual ha indicado que ayer ya se había presentado documentación pero aún no ha sido analizada por los técnicos.

La alcaldesa ha reclamado que "nadie se preocupe porque este equipo de Gobierno lo que hace es velar por un buen servicio de parques y jardines y para que se cumpla la legalidad, que es subrogar a los trabajadores que hay actualmente".

En este punto, se ha referido a las movilizaciones de los trabajadores de Parques y Jardines y ha dicho "no entender" por qué "están amparándose en la oposición" cuando "quien primero les va a resolver la supuesta amenaza es el equipo de Gobierno" y "no ahora porque estén protestando en la calle" sino "desde hace muchos meses" cuando aseguró sus puestos de trabajo en el pliego de condiciones.

Igual cree que muchos de los trabajadores no han sido informados de "manera correcta" y, por ello, están "nerviosos" y temen por sus puestos de trabajo, pero ha insistido en que "la realidad es que el Ayuntamiento pone en los pliegos que se tienen que subrogar los trabajadores en las mismas condiciones y las empresas que optan al contrato tienen que demostrar con números que lo cumplen".

Nueva concentración

Mientras, los trabajadores del servicio de Parques y Jardines han llevado a cabo este miércoles una nueva concentración, en esta ocasión en la Alameda de Oviedo, para visibilizar su preocupación ante los ciudadanos por el "extraño proceso de adjudicación" del servicio a nueva empresa.

El presidente del comité de empresa, Óscar González (USO), ha señalado que la plantilla no está dispuesta a "pagar las consecuencias de una adjudicación no clara" y que no quieren "ni perder sus empleos ni sus derechos laborales y tampoco que se produzca una merma del servicio".

Y ha advertido que, de continuar "las irregularidades" en el proceso, el comité de empresa estudiará "demandar penalmente" aunque ha indicado que sólo podrán dar ese paso una vez que se adjudique definitivamente el contrato.