Real admite que no ha pensando en dimitir y que "nadie" se lo ha planteado

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha manifestado sentirse "totalmente" respaldada por el resto de los miembros del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ante las irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que ha insistido en que son "menores", y por ello ha asegurado que en "ningún momento" ha pensado en dimitir ni "nadie" le ha planteado esa "posibilidad".

Así lo ha dicho este viernes a preguntas de la prensa después de que el PP haya augurado que, antes de que comience el periodo de sesiones del Parlamento el 1 de septiembre, ella ya se habrá ido, dimitiendo o cesándola, de la Consejería de Sanidad por esas irregularidades.

Pero Real ha indicado que "en ningún momento" ha pensado en presentar su dimisión al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ni "nadie me ha planteado la posibilidad de dimisión", de hecho, ha añadido, se siente "totalmente" respaldada por el Consejo de Gobierno cuyas reuniones se desarrollan con "absoluta normalidad".

En cuanto al augurio del PP de que ella salga de Sanidad antes del 1 de septiembre, Real ha replicado que eso es "una idea" de los populares que, desde que se conocieron las "incidencias" en la contratación del SCS (el pasado mes de abril), "intentan crear un escándalo donde no le hay y además que dure el mayor tiempo posible".

"El objetivo es crear artificialmente un escándalo y mantenerlo en el candelero", ha criticado la titular de Sanidad, que ha insistido que el informe provisional de Intervención detecta una "serie de incidencias" en la contratación pero indica que la "mayoría" de los contratos se atienen a la normativa vigente.

Además, ha señalado que las "incidencias" relacionadas en ese informe son "menores en número y en importancia" que las recogidas en los informes definitivos de los años de gobierno del PP, en concreto de 2012, 2013 y 2014, ya que en 2015 no se hizo informe, "supongo que intervención no considero necesario realizarle".

En todo caso, Real ha indicado que "los controles financieros se realizan para detectar errores, incidencias o irregularidades en el proceso de contratación para introducir las mejoras necesarias" y ha reiterado que ella es la "primera interesadaen detectar cualquier incidencia para introducir las medidas correctoras que sean necesarias".

Ha lamentado que el PP, al que se suma el "resto de la oposición", tenga "especial interés en mantener como un escándalo algo que no lo es" y que además reclame la "máxima responsabilidad" que se puede pedir a un directivo o político como es la dimisión cuando "aquí ya ha habido dos dimisiones", la del gerente del SCS Julián Pérez y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras Francisco Javier González Gómez. Por ello, cree que las "responsabilidades políticas han quedado suficientemente solventadas".

"Vara de medir diferente"

Además, la titular de Sanidad ve "curioso" que el PP esté constantemente pidiendo su dimisión cuando "tiene en su Ejecutiva a una persona que está investigada por la adjudicación a Ferrovial del servicio de las ambulancias en Madrid". De esta forma, se ha referido a César Pascual, secretario de Sanidad del PP cántabro que fue director de Valdecilla durante el Gobierno regional de los 'populares' (2011-2015).

Así, ha acusado al PP de tener una "vara de medir muy diferente" para ella y para "el investigado que tiene en su Ejecutiva", al que no pide la dimisión. "Aquí ha habido dos dimisiones y consideran que no son suficientes, por lo que se está intentado de montar de manera artificial un escándalo donde no lo hay, porque lo que hay es una serie de incidencias, menores que 2014, pero quieren que esto dure el mayor tiempo posible", ha añadido.

Sobre las alegaciones al informe provisional de Intervención, la consejera ha indicado que las gerencias "están efectuando" las alegaciones. "Hay un plazo determinado para presentarlas, las están realizando y las presentarán", ha añadido, detallando que ese plazo concluye a finales de este mes.

Eso no quiere decir que en esas fechas vaya estar el informe definitivo ya que, ha explicado, una vez se cierre el plazo, Intervención tendrá que valorar todas las alegaciones y después elaborar ya ese informe definitivo. Real ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras realizar una visita a los nuevos recursos asistenciales del Servicio de Urgencias de Valdecilla.