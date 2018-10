Rufino Sasián pide la baja en el grupo de Torrelavega Sí y será edil no adscrito

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el edil ha realizado esta solicitud este mismo martes y se prevé que este asunto se aborde en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el 30 de octubre.

Estas mismas fuentes han explicado que en el escrito registrado por el edil en el Ayuntamiento no se da ninguna explicación sobre los motivos de su decisión.

Según ha podido saber esta agencia, el grupo Torrelavega Sí ni la portavoz del mismo, Blanca Rosa Gómez Morante, ex del PSOE, no había recibido, al menos hasta este mediodía, notificación de este hecho.

Gómez Morante ha asegurado que ha conocido la noticia por los medios de comunicación. "Ni al grupo ni a mí como portavoz ha comunicado nada", ha afirmado la exalcaldesa.

Además, Gómez Morante ha aclarado que Sasián, que fue de número 3 en la candidatura de Torrelavega Sí en las elecciones municipales de 2015, no es militante del partido con lo que "no cabe" que se dé de baja del mismo dado que no pertenece al mismo, aunque hasta ahora sí formaba parte del grupo municipal. "Al no ser militante, imagino que no lo comunique", ha apostillado.

Precisamente, Sasián pasará a tener la misma condición que tuvo Gómez Morante durante parte de la pasada legislatura cuando en 2014, y tras no apoyar la moción de censura de PRC y PSOE contra el entonces alcalde, Ildefonso Calderón (PP), salió del grupo socialista para seguir hasta final de la misma como concejal no adscrita.

Con la salida de Sasián, y al no renunciar éste a su acta de concejal, el grupo Torrelavega Sí pasará a quedarse con tres ediles en lugar de cuatro.

Esto abre una nueva situación en el seno de la Corporación, en la que el bipartito PSOE-PRC que dirige el socialista José Manuel Cruz Viadero gobierna en minoría al sumar once ediles de los 24 que hay.

Además de concejal, Rufino Sasián es propietario del grupo empresarial Paruvi, con sede en el barrio de La Llamiega, en Tanos (Torrelavega), construida sobre terrenos no urbanizables y sobre cuya posible legalización se ha debatido a lo largo de esta legislatura, en la que hasta ahora el edil formaba parte del grupo Torrelavega Sí.

Su empresa, de la que es gerente, se dedica a la fabricación y compraventa de palets de madera y plástico pero también a otras actividades como la gestión de residuos y el alquiler de sanitarios portátiles para eventos.