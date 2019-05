Sanidad pone en marcha una 'Red Oncológica' para mejorar la calidad de la atención a pacientes con cáncer

La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha la estructura de la 'Red Oncológica', dirigida a mejorar la calidad de la asistencia y a coordinar a los órganos y a los profesionales sanitarios que intervienen en todos los centros sanitarios en la atención de los pacientes con cáncer.

El objetivo de este proyecto es unificar y liderar la atención sanitaria de los pacientes con cáncer, equiparando la práctica clínica, favoreciendo el acceso a las opciones terapéuticas más innovadoras, y mejorando la coordinación asistencial, ha informado el Gobierno.

Tal y como se recoge en la orden que hoy publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), esta 'Red Oncológica' se concretará mediante la creación de un Comité General de Tumores y Subcomités específicos para los diferentes tipos de tumores.

Tanto este Comité General como los subcomités específicos de tumores y los profesionales que participan en la atención de pacientes con cáncer trabajarán de forma coordinada, impulsando proyectos y líneas de trabajos concretas, complementando esfuerzos y capacidades, y favoreciendo la comunicación entre los profesionales y la participación de los pacientes.

Para coordinar las actuaciones, este proyecto de 'Red Oncológica' prevé el establecimiento de sesiones multidisciplinares entre los centros, aprovechando las tecnologías de la comunicación. Estas sesiones se configuran como una herramienta que contribuirá a lograr el objetivo de la equidad asistencial, la accesibilidad y la innovación terapéutica.

El SCS lleva más de un año trabajando en el proyecto y las sesiones oncológicas en red han comenzado con los tumores colorrectales, donde intervienen en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer especialistas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Hospital Sierrallana y el Hospital de Laredo.

En estas sesiones se utiliza en cada centro una pantalla móvil colaborativa táctil 'all in one' de 65 pulgadas, provista con dos cámaras 'full HD', un sistema de audio profesional y un ordenador integrados, que permite la realización de sesiones virtuales entre los tres hospitales a través de un software específico de videoconferencia y compartición de escritorio.

Además, se han realizado desarrollos específicos en los sistemas de información de la historia clínica electrónica del SCS para adaptarlos a las necesidades planteadas y poder acceder a toda la información necesaria, registros clínicos e imagen digital en las sesiones realizadas a través de estos dispositivos.

Estas sesiones multidisciplinares también favorecerán el intercambio de información entre los profesionales y la planificación y organización de los recursos. De hecho, la información epidemiológica que se obtenga a través de esta 'Red Oncológica' se remitirá al Registro de Tumores de Cantabria.

Junto con los centros sanitarios del SCS, el desarrollo de este proyecto cuenta con la participación de la Dirección General de Salud Pública, que en su cartera de servicios incluye el cribado poblacional de diversos tumores que debe abordar la 'Red Oncológica', como el de mama, cervix y colorrectal.