Santander acogerá el próximo fin de semana el tour 'Mujer, salud y deporte'

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, el director del tour, Nacho Solana; la embajadora del Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes, Jennifer Pareja; la responsable de Patrocinios de Iberdrola, Carmen Cabrera; y el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, han presentado hoy esta iniciativa.

Igual ha agradecido que Santander haya sido elegida como la décima ciudad en la que recala esta gira que trata de "visibilizar el deporte femenino, para que ya no existan esos deportes que encasillamos como 'de chicos' y para poder ver de primera mano que, aun con dificultades, las mujeres también llegamos donde nos proponemos porque lo que tenemos que tener es igualdad de oportunidades".

La alcaldesa ha recordado que las mujeres están siendo las protagonistas de las grandes hazañas deportivas que está viviendo nuestro país en los últimos años, como lo demuestra el hecho de que, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 4 de los 7 oros que consiguió España fueron cosechadas por el deporte femenino.

"En Santander tenemos, afortunadamente, grandísimos ejemplos de mujeres que han triunfado en sus respectivos deportes, de las que los santanderinos nos sentimos muy orgullosos y que son un espejo en el que pueden mirarse tanto las niñas como los niños de nuestra ciudad, como es el caso de Ruth Beitia o Berta Betanzos, que participan en este tour", ha señalado.

Ambas, junto a Jennifer Pareja (waterpolo), Patricia García (rugby) y Andrea Sánchez (balonmano playa), así como con la presidenta de la Asociación Cántabra de Empresarios de la Salud y Ejercicio Físico (ACESEF), Isabel Vega, abrirán las actividades, con la celebración del Foro Mujer y Deporte en la Universidad Europea del Atlántico, el viernes 25 de mayo, de las 11 a 12.30 horas.

Además, estas deportistas visitarán también el viernes el Centro Apolinar, el Centro Cívico de Numancia y el Centro Nuevo Futuro para acercar el deporte femenino a todos los ciudadanos.

Pareja ha explicado que Universo Mujer es una iniciativa del CSD que aboga por defender el papel de la mejor no solo en el deporte sino en la sociedad, porque, si bien ha reconocido que ha habido una evolución del deporte femenino, "quedan muchos pasos que dar".

"Es importante dar visibilidad a las deportistas porque así creamos referentes", ha asegurado y ha considerado, además, que no solo hay que fomentar que las niñas practiquen deporte sino, sobre todo, que pueden querer deportistas.

El sábado 26 y el domingo 27 el tour se trasladará a la plaza de Pombo, que se convertirá en un recinto polideportivo al aire libre, donde 15 federaciones deportivas (rugby, balonmano, triatlón, gimnasia, bádminton, piragüismo, natación, voleibol, fútbol, hockey, atletismo, tenis de mesa, boxeo, kárate o deportes de hielo) dispondrán de un espacio donde ofrecerán a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de prácticas, concursos y exhibiciones junto a jugadoras locales y campeonas nacionales.

Habrá también un gran maratón de fitness, en el que se alternarán diferentes actividades, con la colaboración de los centros deportivos Go Fit, Be Up, Marisma, Escolapios y Move & Go, y se instalará una carpa de salud en la que se realizan pruebas biométricas, estudio de la pisada, orientación sobre hábitos saludables, etcétera.

El horario de estas actividades será de 11 a 20.30 horas el sábado y de 11 a 15 horas el domingo.