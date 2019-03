El equipo de Gobierno cree que el lugar "idóneo" para el Conservatorio es el polígono El Valle

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) considera que la situación "idónea" para la construcción del Conservatorio de música y danza es el polígono El Valle II, y espera llegar a un acuerdo "en uno o dos meses" con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la cesión de los terrenos.

Así lo ha dicho este viernes el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, en una rueda de prensa en la que ha valorado el Pleno celebrado ayer, junto con el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, al ser preguntado por la prensa por la situación del proyecto del conservatorio, que fue una de las cuestiones que se trataron en la sesión en el turno de ruegos y preguntas.

Según ha indicado el regidor, el Ayuntamiento no ha realizado la cesión porque todavía "no está clara la ubicación" y "no hay que tener ninguna prisa". "No podemos por un mes o dos equivocarnos en la cesión de los terrenos", ha dicho.

En este sentido, ha dicho que "no vale cualquier superficie", sino que tiene que ser "lo más amplia posible" porque la consejería no quiere que la escuela de música tenga varias alturas, sino una o dos.

Así, ha explicado que algunas de las ubicaciones que se han planteado para ampliar el Conservatorio han sido el patio del actual, en el que se puede estar unos años más "prestando esa educación de calidad", según el alcalde, o la calle Pintor Varela, aunque la Consejería "no lo veía".

Otra de las opciones ha sido Campuzano, que para Cruz Viadero "no el sitio idóneo" porque al haber "más alumnos" y "más oferta" el pueblo "no lo quiere" porque generaría "un caos circulatorio", además de que existe "poca superficie" y no serviría para construir la ampliación y un aparcamiento, ha dicho.

Así, ha defendido que El Valle "reúne todas las condiciones para construir un Conservatorio "idóneo", con todas las prestaciones, y "para los próximos 30 o 40 años", y ha confiado en llegar a un acuerdo "en uno o dos meses" para hacer la cesión del terreno a la Consejería, que dispone de una partida específica para redactar el proyecto "este año".

En este sentido, ha mostrado su intención de que "se haga bien porque es para muchísimos años" y ha asegurado que la cesión se hará "en muy poco tiempo", aunque "no es cuestión de correr" y el equipo de Gobierno no va a "perder los nervios porque haya elecciones". "Nos preocupa el futuro de Torrelavega y no vamos a hacer las cosas mal por perder 50 o 100 votos", ha sentenciado.

Por su parte, López Estrada ha añadido que la Consejería ha elaborado un estudio de necesidades que determina la superficie de cada estancia, concretamente 40 salas de ensayo de 17 metros cuadrados, lo que ahora se está traduciendo a superficie bruta para saber el tamaño que tendría que tener la parcela donde se construya el Conservatorio.

ORDENANZA DE TERRAZAS

Por otra parte, y sobre el Pleno, el alcalde ha destacado que la mayoría de propuestas se aprobaron por unanimidad, a excepción de la modificación de la ordenanza de terrazas para incluir algunas sugerencias realizadas por la Asociación de Hosteleros de Cantabria.

Sobre la ordenanza, ha destacado que "permite conciliar" la vida de los vecinos y la actividad hostelera, además de que "mejora muchísimo" la anterior, con la que las personas con sillas de ruedas "no podían circular". Asimismo, ha asegurado que la ordenanza "es para aplicarla" y para hacerlo "a todos por igual".

Cruz Viadero ha recordado que se ha incluido la tarifa de temporada del 1 de marzo al 31 de octubre para los establecimientos que solo quieran tener una terraza durante ese periodo, así como la posibilidad de que en las aceras con suficiente anchura se pueda colocar una fila más de mesas, lo que a juicio del alcalde es "muy razonable" si la calle es "muy ancha".

Por el contrario, se han rechazado las propuestas de la asociación relativas a aumentar el horario de terrazas porque "lo importante" es conciliar con el descanso de los vecinos y al apercibimiento previo cuando se incurran sanciones graves, aunque si se da cuando éstas son leves.