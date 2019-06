El PSN cumple con su veto a EH Bildu: Enrique Maya (Navarra Suma) es alcalde de Pamplona

El PSN ha aplicado en Pamplona y en el resto de ayuntamientos de Navarra la máxima de no hablar, no pactar con EH Bildu. Por eso Enrique Maya (Navarra Suma) ha podido hacer valer sus 13 concejales -a uno de la mayoría absoluta- para relevar en la Alcaldía de la capital navarra a Joseba Asiron (EH Bildu) en la undécima corporación municipal de la democracia. La tardía hora del pleno de constitución (18 horas) ha permitido a la izquierda abertzale tener una “perspectiva” de lo ocurrido en el resto de Navarra, y no ha sido sino lo previsto: el PSN no quiere ni sentarse a hablar con ellos, y mucho menos votarles. María Chivite no les considera para su “gobierno de progreso” en Navarra, pese a que depende de su abstención. Pero una cosa es el Parlamento y otra los ayuntamientos.

Cada candidato se ha votado a sí mismo y los 43643 votos obtenidos Navarra Suma, la lista mayoritaria, han hecho el resto. Joseba Asiron ha recibido los votos de sus 7 concejales y los dos de Geroa Bai y Maite Esporrín los 4 de los socialistas. Así, Enrique Maya es alcalde por pertenecer a la lista más votada.

La noticia se ha recibido con protestas a voz en grito por parte de un grupo de simpatizantes de la izquierda abertzale que se han congregado en la plaza del Ayuntamiento: PSN, kanpora! (PSN fuera!) se les oye decir desde el interior del Consistorio.

El PSN ha asegurado en una nota que ha propiciado "acuerdos de progreso en todos los ayuntamientos en los que ha sido posible, contando con el criterio de las agrupaciones locales, y que, conforme al criterio anunciado, los candidatos y candidatas socialistas se han presentado, aun sin acuerdos ni mayorías, para no dar alcaldías ni a las derechas ni a Bildu".

Geroa Bai ha considerado que "la decisión del PSN de no llegar a acuerdos con grupos progresistas supone de facto adelantar un nuevo agostazo político al mapa local navarro".

Por su parte, la secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno foral, María Chivite, también ha utilizado esta red social para decir que desde el PSN "cumplimos con nuestra palabra, ni un voto para NA+, ni un voto para Bildu".