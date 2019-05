Pedro Sánchez reivindica el espacio del PSN desde una foralidad de progreso alejada de la “construcción nacional”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a Pamplona procedente de San Sebastián dispuesto a extender su buena estrella al socialismo navarro. Ha reivindicado a los de María Chivite como “los únicos” que defienden “la foralidad y la identidad de Navarra” y “el Estado de las autonomías y el autogobierno” frente a las propuestas de sus rivales nacionalistas y conservadores.

Escoltado por las candidatas a la presidencia del Gobierno y a la Alcaldía de Pamplona, así como por Santos Cerdán, Sánchez ha atizado a los integrantes de la coalición Navarra Suma. Al PP le ha pedido “limpieza” y ha recordado los numerosos casos de corrupción que afectan al partido de Pablo Casado; a UPN le ha pedido “justicia social”; y a Ciudadanos le ha recordado la necesidad de apostar por la “foralidad” y la “convivencia” si quiere mejorar sus resultados en Navarra.

A su juicio es precisamente el PSN el partido que aúna esas virtudes de las que carecen sus rivales. Tras reivindicar su triunfo en las pasadas elecciones generales, donde se trataba de elegir “entre avanzar o retroceder, mirar al futuro o al pasado”, ha trasladado esa misma pregunta en clave foral: “¿Queremos avanzar o nos queremos ver paralizados por la tenaza del nacionalismo y partidos políticos cuyo objeto es una construcción nacional que nada tiene que ver con la voluntad de los navarros?”.

María Chivite: “Sumar votos no es igual a gobernar”

La candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra ha insistido en que “las derechas no son una opción”, y les ha advertido de que “sumar votos no es igual a gobernar”. En su opinión, las dos candidatas con opciones hacen que el electorado tenga que elegir entre “una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es o una presidenta socialista y progresista”.

A su juicio, “en las elecciones generales se ha demostrado que Navarra avala las políticas de Pedro Sánchez, por eso queremos que la mayoría social movilizada que votó progreso siga votando progreso en las forales”. “Que nadie se confíe, que nadie se quede en casa: si queremos un gobierno progresista hay que votar al PSN”.

Chivite ha aprovechado el tirón de Pedro Sánchez para asegurar que su futuro gobierno “trasladará el modelo”, “un gobierno comprometido con las preocupaciones de la gente, con el empleo, con la igualdad, con la ecología”, ha recalcado.

Para terminar, la candidata a la Alcaldía de Pamplona, Maite Esporrín, ha acusado a Joseba Asiron de gobernar “solo para los que piensan como ellos, con obsesiones identitarias separan más que unen, y poco preocupados por los problemas de la ciudadanía”. Ha pedido “aglutinar el voto de izquierda” para conseguir un gobierno municipal progresista “que se preocupe de verdad por los problemas de las personas”.