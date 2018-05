El exdirector Lorenzo Riezu califica de “pérdida histórica” la “desaparición” de Caja Navarra

El exdirector de Caja Navarra Lorenzo Riezu ha comparecido ante la comisión de investigación sobre la entidad financiera en el Parlamento, donde ha considerado que la Comunidad foral y sus ciudadanos han sufrido una “pérdida histórica” con la “desaparición” de Caja Navarra. "Era una entidad muy entroncada y muy arraigada en nuestra tierra", ha señalado.

Pese a mantener una versión muy diferente de los hechos que llevaron a la desaparición -en su opinión- o transformación –en opinión de Enrique Goñi- de la entidad, el que fuera director de Caja Navarra entre 1994 y 2001 ha restado importancia a los “ataques personales” de Goñi en las cuatro sesiones anteriores de la comisión, al considerar que no eran sino un intento de “desviar la atención”.

En respuesta a un agresivo interrogatorio durante casi seis horas del parlamentario de UPN Luis Zarraluqui, Riezu ha reconocido que Caja Navarra "no era particularmente de nadie, pero era de todos los navarros", por lo que considera que su patrimonio “era de todos los navarros; hemos perdido todos los navarros”. Zarraluqui le ha señalado como “pieza clave” del “montaje urdido contra los responsables de la Caja”: “Se le trae para que intente poner patas arriba la gestión de su sucesor en el cargo”, Enrique Goñi.

De acuerdo a su declaración, ya en el año 2011, Riezu comenzó a manifestar su "preocupación por la posible desaparición de la entidad" y trasladó a varios consejeros de la Caja una serie de conclusiones a las que había llegado para buscar "un cambio de rumbo", pero "no fue posible", ha declarado.

En su opinión, fue el periodo 2002-2009 cuando Caja Navarra se situó "en trance de desaparecer como entidad financiera". Para Riezu, ni el cobro de dietas ni las crisis de los órganos de gobierno de la entidad eran cuestiones tan importantes como la gestión bancaria, que entonces no se ponía en duda. “La gestión es un tema no especialmente individual, creo que es algo colectivo, y la figura del director y presidente, por ese orden, encabezan esa responsabilidad”, ha asegurado.

El exdirector general ha reconocido que si bien en España "es un hecho la desaparición de las cajas como entidades financieras", también "es un hecho que algunas de ellas han continuado con forma societaria, como Unicaja, KutxaBank o IberCaja, con ese espíritu de las cajas que eran entidades que se identificaban con su territorio".

Absorción por parte de Caixabank

Además, ha apuntado que La Caixa pagó por la absorción de Caja Navarra “un precio quizá bajo desde el punto de vista de lo que se compraba". "La Caixa sabía lo que hacía", ha dicho, para señalar que CaixaBank tiene más cuota de mercado en Navarra que en Barcelona.

Riezu no ha querido entrar en discusiones de valor patrimonial con el parlamentario de UPN, y ha explicado que "el desenlace de CaixaBank daba confianza y servicio, en ese sentido no he puesto ninguna pega; cuestión distinta que como cliente tenga otra percepción". Pero ha indicado que anteriormente "había una representación de los clientes, de los impositores, venía a decir que estábamos presentes todos".

Sí ha considerado que la Obra Social de la entidad estuvo dotada "más allá de lo razonable" en los años previos a la absorción por CaixaBank y ha defendido que, aunque sea "poco popular decirlo", debería haber crecido con unos criterios "más razonables", lo que hubiera permitido al mismo tiempo dotar de reservas a la entidad y tener una Obra Social "digna".

"No digo que habría que haber congelado la Obra Social, ni mucho menos. Digo que habría que incrementarla, ni siquiera a razón del IPC, sino incluso en el 4, 5 o 6 por ciento. Hubiéramos mantenido la Obra Social en niveles dignos, en términos de 20 millones por año", ha dicho, lo que hubiera supuesto en seis años -bajo la dirección de Enrique Goñi- gastar 160 millones de euros y nos los 260 que finalmente se gastaron”.

Lorenzo Riezu continuará respondiendo a las preguntas de los grupos el próximo 25 de mayo.