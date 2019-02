La tertuliana Paloma Zorrilla se da de baja en Vox tras ser expedientada porque su marido dirige una clínica abortiva

Vox se queda sin uno de sus rostros más conocidos en Navarra. La contertulia y abogada Paloma Zorrilla se ha dado de baja junto con su marido, el doctor José Miguel Gurrea. La pareja ha tomado la decisión después de saber que la formación presidida por Santiago Abascal había expedientado a ambos por la actividad profesional de Gurrea, que es propietario de una clínica de planificación familiar en Ansoáin, objeto de boicot habitual por parte de grupos ultrarreligiosos.

El presidente de la comisión gestora del partido de extrema derecha en Navarra, Javier Horno, confirmó a la afectada que la actividad profesional del doctor Gurrea podría causar "un escándalo" que afectaría al partido.

"No me puedo creer que me expedienten por mi marido, ya que cada persona es un sujeto independiente", ha comentado la afectada a Diario de Noticias. La abogada y polemista dice sentirse "profundamente engañada y decepcionada" con el partido ultraderechista, del que pensaba que era "aconfesional"

La pareja llevaba poco más de 15 días de militancia en el partido, al que pertenecían pese a las dudas que les ofrecía esta formación "en cuestiones como la foralidad de Navarra". Conocida ahora la posición del partido no solo ante el aborto, sino ante la independencia de una mujer respecto a su marido, Zorrilla dice arrepentirse "profundamente" de haber formado parte del partido de extrema derecha.

La renuncia de Zorrilla se hace pública el mismo día de la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a Pamplona, donde esta tarde celebra un acto para presentar de forma oficial el partido en Navarra.