Ainhoa Aznárez dice, ante las próximas elecciones, que "si Podemos dice que tengo que estar, estaré"

En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, Aznárez ha hecho un balance "muy positivo" de su trabajo esta legislatura, "he intentado cumplir con lo que acordamos en 2015 cuando se produjo el cambio".

La presidenta de la Cámara ha señalado que en Podemos Navarra "no hay ningún problema en cuestión política, en lo político estamos en nuestra senda, el tema está en lo organizativo". "Pero la ciudadanía tiene que quedarse con una imagen fácil y de lectura inmediata, y es que si no irrumpe Podemos en 2015 no hay un cambio en Navarra", ha expuesto.

Según ha dicho, "ese cambio ha generado que hemos ampliado derechos sociales, culturales, políticos, económicos...; Navarra vuelve a estar en la punta en cuanto a desarrollo industrial, económico, y el paro en Navarra es el menor de todo el Estado".

Aznárez ha manifestado que "hay que dejarse de aquellos augurios del principio que decían que no íbamos a durar; aquí estamos, seguimos y repetiremos". Y sobre si será la candidata en los próximos comicios, ha dicho que "Podemos somos una asamblea ciudadana". "No puedo decir que voy a ser la candidata porque no es así, nos proponemos entre todas", ha dicho, para afirmar que "si Podemos dice que tengo que estar, estaré; en Podemos lo colectivo prima sobre las aspiraciones personales".

Preguntada si cree que Laura Pérez, exsecretaria general expulsada del partido, encabezará otra lista para las elecciones de 2019, Ainhoa Aznárez ha dicho que "se lo pregunten a ella". "No lo puedo decir porque estoy inmersa en terminar la legislatura", ha señalado, para afirmar que "no me meto en vidas ajenas".

EN EL SENO DE PODEMOS

A pesar de las diferencias dentro del grupo parlamentario de Podemos, Aznárez ha indicado que "no" ha temido por su cargo, "porque viene apoyado por 26 parlamentarios y parlamentarias". "No dependía de Podemos sino dependía de otras tres fuerzas parlamentarias", ha dicho.

Sobre si puede aún pasar algo en lo que queda de legislatura, ha señalado que "ese ciclo está cerrado, se cambió el nombre del grupo parlamentario y se cerró". "Nos quedan ocho meses en los que las 26 personas que nos comprometimos con el magnífico acuerdo programático tenemos que llevarlo a cabo y no se puede quedar solo en una fotografía o en un documento firmado, tiene que ser de principio a final porque si no sería fraude democrático", ha dicho, para incidir en que "no tengo miedos".

Sobre la formación morada, ha indicado que "cuando irrumpe Podemos, aquella primera ilusión nos dio un resultado importante, pero los suflés también bajan". "Se ha abierto en Navarra un espacio de izquierdas que no es la izquierda nacionalista y no es la derecha tradicional navarra", ha valorado, para señalar que "había un espacio un poco indefinido y gracias a la irrupción de Podemos y a las fuerzas hermanas se está generando un espacio de izquierdas no nacionalista importante que va a hacer orientar las políticas sociales, económicas, culturales de Navarra a un espacio que va a generar más riqueza en todos los sentidos", ha comentado.

AUTORIZACIÓN PARA SER PORTAVOZ

Preguntada por la suspensión de la Mesa y Junta de Portavoces del lunes para que Laura Pérez pidiera autorización para ejercer de portavoz en dicho órgano, Ainhoa Aznárez ha dicho que "los lunes ocurren muchas cosas". "Pasan muchas cosas, buenas y malas, y a veces pienso que la altura de algunas personas no es la que se espera, pero ocurre también los jueves, que también hay espectáculos y shows", ha expuesto, para indicar que "lo que ocurrió el lunes pasa por un cambio de Reglamento que se ajuste a las nuevas necesidades".

Según ha continuado, "el Reglamento fue modificado por última vez en 2007 y las realidades sociales y parlamentarias han cambiado y hay que cambiarlo".

En cuanto a las comisiones de investigación en la Cámara navarra, la presidenta del Legislativo ha dicho que "dijimos que esta legislatura iba a ser la de la transparencia, la de rendición de cuentas". "Davalor ha sido cuestionado por la oposición, pero Sodena ha tenido muchas operaciones fallidas, por lo tanto en aras a la transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía no estaría de más abrir la investigación a otras inversiones fallidas", ha opinado, para aseverar que "investigación, transparencia y fuera opacidad tiene que ser una constante en toda institución".

Finalmente se ha referido a los aforamientos y ha señalado que "son un privilegio". "En España hay más de 2.000 cargos aforados", ha indicado, para señalar que "todo el mundo tiene que tener el aforamiento fuera empezando por la jefatura del Estado y terminando por el ciudadano de a pie, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que recurrir a los tribunales ante un supuesto delito".