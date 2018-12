Diferencias de precio de hasta el 31% en un mismo juguete, según Irache

En el trabajo se han analizado más de 150 juguetes en diferentes establecimientos de la Comarca de Pamplona. Las mayores diferencias de precio se dan en los juegos de construcción. En el resto, las diferencias de precio son notablemente inferiores. De hecho, la mayor parte de los precios son muy similares y las diferencias de precio no suelen superar los dos euros de diferencia ni el 5% del coste, con algunas excepciones.

Según explica Irache, algunos catálogos publicitan descuentos de hasta el 25%. Sin embargo, el término "no es preciso ya que no suelen ser porcentajes que se descuenten en el precio a pagar, sino que sea aplica a otras compras posteriores que se hagan en el establecimiento", explica la asociación.

Además, las compras para aplicar el descuento suelen tener una validez limitada. "El problema es que la forma de publicitarlo puede ser engañosa ya que destacan un precio que no es el que se va a cobrar al consumidor por el producto. Dan a entender que van a descontar el porcentaje sobre el precio cuando no es así. Generalmente, en la letra pequeña suele explicarse pero la información visual da lugar a confusión", apunta.

Por otro lado, Irache señala que "es importante fijarse en la validez del catálogo", ya que algunos son válidos hasta el 24 de diciembre, otros hasta fin de año y algunos incluso en enero.

Además, en ocasiones los mayores descuentos se dan en promociones con una validez limitada a unos días. "Por eso, programar las compras con antelación muchas veces tiene premio", destaca la asociación.

El consumidor debe saber que la publicidad es vinculante y que, por tanto, si en un catálogo se ofrece un juguete a un precio y en el establecimiento lo cobran más caro, siempre que se cumplan las condiciones del catálogo, el cliente puede exigir el precio que consta en éste, explica Irache.

Además, conviene consultar los catálogos porque algunos establecimientos no han podido cambiar las etiquetas de los precios y fijarse solo en ellas durante estos días "puede llevar a engaño".

Parte de las ofertas jugueteras se hacen solo para compras online. Si es así, el establecimiento debe indicarlo y también debe informar sobre los gastos de envío, "algo que no siempre se hace". "Es muy importante ya que para compras de importes no muy altos estos costes pueden atenuar mucho la ventaja de precio encontrada. De hecho, los costes cambian generalmente si compramos online y lo recogemos en el establecimiento o si nos lo llevan a casa, caso en el que el coste del envío varía en función del tiempo de espera e incluso puede llegar a ser gratis", explica Irache.

La mayor parte de los catálogos informan sobre la edad para la que el juguete está recomendado. En la mayoría de los casos, las edades recomendadas coinciden, si bien puede variar algún año o ser más amplia la horquilla de edades que se indican.

Además, Irache explica que "hay catálogos que son muy rigurosos y especifican los accesorios que van con el juguete, pero otros no". "Es muy importante valorar no sólo el precio, sino también las prestaciones que ofrece cada producto. También es muy importante tener en cuenta el tamaño, que en ocasiones no se puede apreciar en el catálogo y es un valor importante a la hora de calibrar el precio. Evidentemente, no es lo mismo contar con esta información para poder valorar el producto en su justa medida", apunta.

Por otro lado, la asociación aconseja prestar atención a las condiciones de financiación que ofrecen algunos establecimientos. "Generalmente esta financiación está sujeta a la aprobación de la entidad financiera o sólo se ofrece si se pagan importes mínimos. En cualquier caso, antes de aceptarla es fundamental que el consumidor lea detenidamente las condiciones y se asegure de que no existen intereses o condiciones que no le convencen, ya que aunque se promocionan como un simple adelanto del dinero, suele conllevar intereses", advierte.

Asimimo, Irache señala que "sigue habiendo ofertas de algunos productos que son limitadas a un número de unidades" y en estos casos "conviene que al consumidor le confirmen por escrito la disponibilidad".