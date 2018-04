El Parlamento de Navarra condena los asesinatos, secuestros y extorsiones de ETA y exige su disolución

El punto primero ha sido aprobado con los votos a favor de UPN, Podemos, PSN, PPN e Izquierda-Ezquerra y la abstención de Geroa Bai y EH Bildu. El segundo punto se ha aprobado con el voto a favor de UPN, PSN y PPN y la abstención de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra.

En concreto, en el primero el Parlamento foral "condena los asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por la banda terrorista ETA a lo largo de más de 40 años" y en el segundo "exige a la banda terrorista su disolución incondicional, que pida perdón a todas las víctimas, desde la primera a la última, y que contribuya a esclarecer los crímenes que aún quedan por resolver".

En la sesión de la Junta de Portavoces de este lunes se ha rechazado, referente a este tema, una propuesta de declaración institucional de EH Bildu que pedía que la Cámara mostrara su satisfacción por el reconocimiento del daño y el sufrimiento causado a las víctimas por parte de ETA.

A favor de la propuesta ha votado EH Bildu, en contra lo han hecho UPN, PSN y PPN, Geroa Bai se ha abstenido y Podemos e I-E se han abstenido en el punto primero y han votado a favor del punto segundo.

En el primer punto se pedía que el Parlamento mostrara su "satisfacción por el reconocimiento del daño y el sufrimiento causado a las víctimas por parte de ETA" y considerara que era "una aportación positiva a las demandas de la ciudadanía, a la convivencia democrática y a la paz".

El segundo recogía que el Parlamento de Navarra apelara al conjunto de la ciudadanía y las fuerzas políticas a "implicarse de manera constructiva y responsable en la tarea de cerrar el ciclo de la violencia y el sufrimiento". "Para ello es imprescindible dar pasos para superar todas las consecuencias, abordando también la situación de las múltiples víctimas a las que se les niega el derecho a la verdad, el reconocimiento y la reparación; la situación de los presos y presas y la necesidad de acabar con la actual política penitenciaria", decía.

En declaraciones a los medios, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha pedido que "no se manipule la historia, que se cuente la verdad y que se respete a las víctimas", además de que se "esclarezcan los crímenes que no están solventados". "Que los que tengan que pagar, paguen", ha pedido.

Esparza ha indicado que "no puede haber equidistancias" y ha señalado que sí la ve en Geroa Bai. Se ha preguntado por qué se ha abstenido esta formación y ha señalado si es que no quiere "molestar" a EH Bildu, "si no, no se explica". "Aquí no se puede estar en el centro", ha manifestado.

"Aquí no hubo un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados inocentes. ETA no ha pedido perdón ni al conjunto de la sociedad navarra ni a buena parte de las víctimas", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha justificado la abstención de su grupo en ambas declaracines diciendo que no van a "entrar en el juego político de unos y otros" y que Geroa Bai es claro en que "ETA nunca debió existir y esperamos su disolución". A su juicio, "sería bueno que ETA pidiera perdón y ayudara a esclarecer los crímenes no esclarecidos".

Ha insistido en que "no hay ninguna razón que justifique la existencia de ETA" y ha afirmado que "nos hemos abstenido porque estamos en un momento en el que la sociedad debe esperar al último comunicado de ETA y a que anuncie su disolución total". "La diferenciación entre víctimas es ética y políticamente inaceptable, rechazable y condenable, todas las víctimas han sido iguales, de una violencia injusta que nunca debió producirse", por lo que ha pedido a ETA que "modifique esa distinción".

Ha señalado al PPN que "no por presentar más veces la misma propuesta se está más a favor de disolución ETA". "Y si no se ha enterado el PPN de que Geroa Bai y la presidenta Barkos estamos en contra de la existencia ETA, de sus crímenes, de secuestros y extorsiones, nos demuestra el mundo irreal y de locura en el que se ha instalado la señora Beltrán", ha expuesto.

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha indicado que la exigencia del perdón a ETA por parte de partidos políticos es "un intento de desvirtuar el valor del documento de ETA". "El paso dado por ETA es unilateral y decidido, realizado por ETA y no es un acuerdo con el Estado", ha expuesto, para indicar que el perdón "es una cuestión muy moral".

"Estamos ante semanas muy importantes y esperadas por toda la ciudadanía", ha indicado Araiz, quien ha pedido a "todos" actuar con "responsabilidad". "Un ciclo está terminando y hay un ciclo que queremos construir, un ciclo de un futuro de reconocimiento a todas las víctimas y un futuro sin ningún tipo de sufrimiento".

En su opinión, "lo importante no es la cuestión del perdón" y ha criticado que se busca "desvirtuar el resto del contenido" del comunicado de ETA. "Algunos jamás lo hubieran esperado y les ha pillado esta declaración con el paso cambiado", ha expuesto.

La parlamentario de Podemos Fanny Carrillo ha mostrado su "satisfacción" por el reconocimiento por parte de ETA del daño causado y ha señalado que "falta que sea para todas las víctimas" y haya además un "reconocimiento de una actividad desmedida". No obstante, ha comentado que es "un paso dado adelante", en el que la sociedad tenía "muchas ganas" y "demandado durante años".

La socialista María Chivite ha señalado que "ETA está acabada desde hace muchos años porque la sociedad española le dio la espalda, todas las fuerzas democráticas le dieron la espalda, y por la actuación de las FCSE". "Ahora, anuncio tras anuncio viene reclamando protagonismo y la sociedad no le quiere dar protagonismo", ha comentado.

Según ha dicho, la declaración de EH Bildu "no aporta nada más que inmovilismo, no reconocimiento del daño causado, no hace referencia a la ilegitimidad de la violencia producida y mezcla víctimas; vuelve a perder una oportunidad de oro para rechazar la violencia de la banda". "A ETA no le tenemos nada que agradecer", ha afirmado.

Desde el PPN, Ana Beltrán ha señalado que era "pertinente" presentar la declaración "con el fin de observar hasta dónde podía ser veraz o no el comunicado del viernes" y "saber qué votaban aquellos que amparan o no condenan los crímenes de ETA". "EH Bildu, partido que siempre ampara a ETA, no ha apoyado esta declaración y Geroa Bai, partido de la presidenta, tampoco la ha apoyado", ha dicho, para afirmar que "Geroa Bai no condena los asesinatos, secuestros y extorsiones de ETA y no exige su disolución ni que pida perdón a todas las víctimas".

Beltrán ha indicado que las palabras el viernes de la presidenta Barkos eran "mentira y falsas" cuando "dijo que el perdón ha de ser a todas las víctimas". "Esta declaración tenía las dos exigencias de Barkos a ETA y hoy se ha visto cómo la presidenta no dijo la verdad y mintió", ha dicho, para comentar que "no entiendo por qué Barkos se pone tan nerviosa cuando el PP hace un video sobre la 'batasunización' de Navarra cuando es la absoluta verdad y encima hoy lo ha vuelto a ratificar votando lo mismo que Bildu".

La representante del PPN ha censurado que "el comunicado de ETA desprecia a unas víctimas e intenta pervertir el relato" y ha advertido a ETA de que "no espere impunidad ni contrapartida por el Estado de Derecho porque jamás tendrá contrapartida ni impunidad".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha opinado que estas declaraciones institucionales "deberían ser objeto de tratamiento una vez que ETA se disuelva".