Podemos valora positivamente el comunicado de ETA y pide "unidad" para "superar las consecuencias de la violencia"

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha valorado de forma positiva el comunicado de ETA en el que reconoce "el daño causado" sin bien ha señalado que "llega tarde". "La sociedad hace tiempo que manifestó el rechazo más profundo a la actividad de ETA", ha remarcado.

"Después de tantos años conviviendo con el sufrimiento y el dolor es positivo que se hayan dado pasos que en una época no tan lejana parecían impensables", ha añadido.

Además, ha pedido a las formaciones políticas que "mostremos unidad y trabajemos juntos a fin de superar las consecuencias de la violencia en todos los ámbitos" tanto en "memoria y convivencia como en política penitenciaria".

En una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede de Podemos en Pamplona, Santos ha destacado que "ETA es pasado" pero las consecuencias de sus acciones "son presente para muchos". En este sentido, ha asegurado que "nuestro primer pensamiento es para las víctimas del terrorismo en su diversidad, pluralidad y desde el respeto a todas y cada una de ellas".

Santos ha expresado el "apoyo y reconocimiento" de Podemos a las víctimas del terrorismo. "Nadie debió ser nunca víctima del terrorismo", ha manifestado el dirigente de la formación morada que ha trasmitido el "apoyo y ayuda" de Podemos para que "dejen de serlo algún día, porque eso querrá decir que podremos sentirnos orgullosos como colectivo y como sociedad; que lo que no supimos evitar lo podamos reparar en alguna medida".

Ha asegurado que "después de tantos años, la injusticia de la violencia es una realidad evidente y esa es una lección que la sociedad no debe olvidar nunca". "Jamás se debe utilizar la violencia para conseguir objetivos políticos, no es ético tratar de eliminar al adversario político, es inútil e injusto y sólo genera un sufrimiento innecesario", ha manifestado.

Para el secretario general de Podemos, resulta "contradictorio" que ETA diga en su comunicado que "esto no debió producirse jamás" y a continuación diga que "no debió prolongarse tanto en el tiempo". "¿A partir de qué momento considera ETA que un atentado no debió producirse?", se ha preguntado.

"ETA nunca debió tomar las armas y su posible disolución llega décadas tarde y ese es un paso que tienen que reconocer", ha continuado Santos, que ha pedido a la organización terrorista "y quienes apoyaron la violencia" que asuman su "responsabilidad, hacer autocrítica y reconocer el daño causado". "Los que iban en el mismo barco con ETA tienen que reconocer la injusticia y la inutilidad del asesinato y del terrorismo si quieren hacer política igual que el resto de fuerzas, si no siempre estarán lastrados por la connivencia que tuvieron ante esas actuaciones", ha aseverado.

"No cabe escudarse en lo que otros hicieron para diluir la propia responsabilidad" ni "diferenciar entre víctimas" entre las que "tuvieron participación directa en el conflicto y las que no", ha resaltado Santos. "Todas fueron igual de inocentes en la medida que el daño causado fue igual de injusto e inútil", ha agregado.

De la misma manera, Santos ha opinado que ETA "tampoco tiene legitimidad política o moral para reconocer el daño producido a otras personas en un contexto de violencia política ni para exigir a otros el reconocimiento de un daño causado que ella no comprende en su totalidad". Igualmente, ha destacado que "la reconciliación en sí misma no garantiza el conocimiento de la verdad" y ha apuntado a que la banda terrorista "no detalla los pasos que va a dar para que se conozca la verdad, se alcance la justicia y se repare a las víctimas".

Eduardo Santos ha manifestado el rechazo de Podemos "a todo tipo de violencia" y su compromiso con la "verdad, justicia, memoria y la reparación". Además, ha anunciado que apoyará todas las iniciativas políticas orientadas a "esclarecer lo sucedido, reparar a las víctimas y mantener su recuerdo".