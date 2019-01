UPN acusa a Asiron de querer "dar un premio a los okupas por sus actos violentos"

El regionalista se ha referido de esta manera a las declaraciones de Asiron en las que ha llamado al diálogo para "buscar alternativas y soluciones" tras la nueva ocupación y posterior clausura del Palacio Marqués de Rozalejo este fin de semana.

En declaraciones a Europa Press, Fermín Alonso ha afirmado que Asiron "básicamente lo que ha hecho ha sido ofrecer un nuevo edificio a los okupas, que es algo que ya intentó Bildu en su momento con el OSCUS, que fue rechazado por los okupas".

Ante esto, ha anunciado que UPN "va a tomar todas las medidas, incluso judiciales, para impedir que los okupas reciban ningún premio por su conducta ilegal y violenta".

Alonso ha considerado que las palabras de Asiron "se resumen en dar un premio a los okupas por sus actos violentos de este fin de semana, por su enfrentamientos contra la policía, por los actos vandálicos y por el boicot a la ciudad que han protagonizado durante esta semana". Algo que supone, ha dicho, "un mensaje peligroso y antidemocrático: que a quien utiliza la violencia, incumple la ley, ocupa locales de Gobierno y hace boicot a la ciudad, obtenga un premio".

El edil regionalista ha resaltado que "en toda la intervención del alcalde no ha habido ni media palabra para rechazar o condenar las actuaciones de los okupas". "Lo más cerca que ha estado ha sido decir que no había que ocupar Rozalejo, pero no porque esté en contra de la ley sino porque el edificio no estaba en condiciones", ha afeado.

Asimismo, ha considerado que, con su llamada al diálogo, Asiron "ha puesto a la misma altura al Gobierno y a los jueces con los okupas". "Se ha situado en una equidistancia que le sitúa de facto en este debate fuera de la ley", ha remarcado.

Alonso ha criticado la "frivolidad" de Asiron cuando ha afirmado que al Consistorio "nadie nos ha consultado en la toma de decisiones que afectaban tanto a las ocupaciones como a las desocupaciones". "Prácticamente ha venido a decir que no se ha enterado de nada siendo él el alcalde de la ciudad", ha destacado el regionalista. "Viene a decir que ni siquiera Geroa Bai se fía de él" porque "le ven, como todos los pamploneses le pueden ver, del lado de los okupas y no del lado de la ley", ha apostillado.

En este mismo sentido, ha acusado a Aranzadi de estar "de parte de los okupas, de los que quieren reventar el sistema". "Es muy fácil y muy cómodo ser antisistema cobrando del sistema y teniendo un sillón y un sueldo del Ayuntamiento", ha criticado Alonso que ha opinado que "si quieren situarse fuera del sistema lo que deberían hacer es salir del sistema y dejar de cobrar del sistema".