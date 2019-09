La emergencia climática os la suda

Han pasado más de seis meses desde la celebración de la conferencia internacional Change the Change, organizada por el Gobierno Vasco en Donostia, que se desarrolló con el propósito de concienciar y movilizar a la ciudadanía frente al cambio climático. Ya entonces protestamos por la falta de coherencia entre este tipo de eventos y vuestras políticas.

En estos seis meses han pasado muchas cosas: ha nacido una nueva generación de activistas contra el cambio climático, ha crecido el interés general por los temas verdes y han surgido infinidad de movimientos sociales (Fridays For Future, Madres por el clima, Teachers For Future, Trashtag Challengers...) en pro de la salvación del planeta y las especies, incluida la humana. Sin embargo, por desgracia, se mantienen vivas las políticas irresponsables e irrespetuosas con el medioambiente, aderezadas de grandes dosis de greenwashing, por parte de las instituciones gobernadas por jeltzales y socialistas. Pedís compromisos a la ciudadanía, pero vosotros no demostráis compromiso alguno en favor del medioambiente y contra el cambio climático.

En estos seis meses habéis demostrado el verdadero corazón negro que se esconde bajo vuestro maquillaje verde. Nos alarmamos al conocer vuestra intención de fumigar nuestros montes con óxido cuproso para tratar de frenar la enfermedad de la banda marrón de los pinos y por estar dispuestos a esparcir por toda Euskadi, de manera descontrolada e irresponsable, un producto altamente tóxico y dañino para el medio y las especies, incluida la humana; Hemos observado, con rabia e impotencia, cómo subvencionáis la plantación de eucaliptos (especie invasiva más dañina que el pino, que reseca, exprime los suelos y favorece los incendios) y cómo dais continuidad a una política forestal que ha demostrado ser nefasta y equivocada, que impulsa los monocultivos de especies no autóctonas, favorece la aparición de plagas y enfermedades y fomenta la explotación de los montes mediante técnicas insostenibles como las matarrasas, que provocan el empobrecimiento, la destrucción y la pérdida del suelo fértil que tantos años tardó en formarse.

Hemos contemplado, con indignación y desesperación, cómo hacíais las primeras pruebas para poner en marcha la incineradora de Zubieta (que no complejo medioambiental, como la llamáis interesadamente), incineradora que va a emitir sustancias tóxicas y cancerígenas que dañan la salud de las personas y enormes cantidades de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático. Hemos asistido, con incredulidad y desconsuelo, al avance de las obras del innecesario metro de Donostia o del TAV. Nos ha llenado de inquietud vuestra intención de instalar una escultura en la isla de Santa Clara y de programar visitas periódicas a la misma, lo que provocará que ésta se llene de turistas que perturbarán su valioso ecosistema. Hemos visto, una vez más, cómo desde las instituciones en las que gobernáis seguís promoviendo megainfraestructuras como la Supersur en Bizkaia, que destrozará una de las pocas zonas de gran valor natural que aún quedan en el entorno de Bilbao (para ganar dos minutos).

Hemos visto, con cabreo y preocupación, como el Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado en mayoría por el PNV, en vísperas de salir publicada la ley que impedía poder hacerlo, aprobaba en el último instante, con nocturnidad y alevosía, el proyecto de construcción de un megacentro comercial en Zaldunborda, que dará la puntilla al pequeño comercio local, masificará aún más la zona y contribuirá a que miles de personas acudan con sus vehículos a comprar en él, agravando el problema de contaminación del aire y de emisión de gases de efecto invernadero que agravarán el cambio climático. Hemos asistido, con pena, tristeza y dolor, a la concesión de permisos de caza en el Monte Ulia; etc, etc, etc…

Mientras promovéis todos estos proyectos por todo Euskadi, insostenibles y contrarios al medio ambiente, PNV y PSE continuáis con vuestras campaña de tintado verde, de ‘greenwashing’, pervirtiendo los términos y conceptos, abanderando la lucha contra el cambio climático, hablando de ecología, de medioambiente, de economía circular... No se puede ser más hipócrita.

Sentimos rabia y vergüenza ajena cuando vimos al señor Asensio vistiendo una camiseta con el lema "there is no Planet B" (no tenemos planeta B), con una sonrisa de oreja a oreja. Él, que es precisamente uno de los principales impulsores de la incineradora de Zubieta, infraestructura campeona en emisiones de CO2. No se puede ser más cínico. Recientemente hemos sabido que se han incumplido las obligaciones impuestas por el Gobierno Vasco en cuanto a la necesaria medición de la calidad del aire con meses de antelación a la puesta en marcha de la incineradora. Por tanto, en teoría y si se cumplen las exigencias legales (aspecto que no tenemos nada claro pues algunos responsables políticos creen estar por encima de la ley) no se podrá poner en marcha este monstruo tóxico antes de noviembre de 2020. No sabemos qué camiseta se habrá puesto el señor Asensio al conocer esta noticia. Lo que sí estamos seguras es de que se le habrá borrado de la cara esa sonrisa, cínica, prepotente y burlona, a la que ya nos tiene acostumbrados.

Alucinamos cuando vimos al Lehendakari Urkullu declarando la emergencia climática en Euskadi en nombre del Gobierno vasco justo antes de las vacaciones. Auténtico marketing verde, papel mojado. El único objetivo de dicha declaración fue adelantarse a la oposición ante un tema de rabiosa actualidad. Tres meses después seguimos sin conocer las medidas urgentes que desde el GV se van a tomar para combatir los efectos del cambio climático.

Como indican los expertos, quedan 11 años para que la situación de colapso sea irreversible. Menos de tres legislaturas. No hay ni un minuto que perder. Estamos hartas de vuestro ‘greenwashing’. Escuchad a la juventud que saldrá a la calle este viernes en la huelga climática mundial y actuad de una vez. Vais tarde y, lo que es peor, estáis demostrando con vuestros hechos que la emergencia climática os la suda.

*Mónica Monteagudo Casases ecologista

