La política, hoy

Por lo que estamos viendo, han irrumpido fuerzas políticas nuevas en el mapa español en las que la confianza que depositemos en ellas correrá el riesgo de no servir para mucho. En los miles y miles de municipios españoles se han producido situaciones peculiares: acuerdos incumplidos, desobediencias puntuales de concejales indómitos, huidas inesperadas, fichajes de concejales en el tiempo de descuento, llantos que contrastan con la valentía de los vencedores, engaños y mentiras diversas.

Me quedaré solamente con tres o cuatro anécdotas importantes que han acontecido en ciudades o comunidades muy notables, ellas dan la medida de lo que actualmente forma parte diariamente de los comportamientos de los nuevos partidos, y de los políticos que, oportunistamente, han vivido y quieren seguir viviendo a su abrigo. Desde el día de las elecciones todo han sido elucubraciones y negociaciones fundamentadas en el reparto del poder, que no en la búsqueda del mejor y más eficaz gobierno. Resulta curiosa la división entre izquierdas y derechas, que no está basada en planteamientos sociales sino en el control del poder. De todos los partidos que compiten electoralmente en España, ya solo hay tres partidos con alguna base contrastada por el tiempo: el PSOE, de ámbito nacional, y PNV y ERC de ámbito regional.

Pero centrémonos en las dos ciudades más importantes: Madrid y Barcelona. En ellas se han producido dos situaciones peculiares. En Madrid, Manuela Carmena ha sido desbancada por el acuerdo de tres partidos de derechas, a cuyo conjunto no faltan quienes le apodan “trifachito”. Craso error, porque aunque sea cierto que sus líderes hacen alarde de su singularidad, sólo ostentan ese sobrenombre desde que al PP y C´s se les añadió Vox. ¿Eran ya “fachas” antes de que existiera Vox? ¿Debemos considerar a Aznar y a Rajoy presidentes fascistas? Yo creo que no, aunque en algún momento obraron con exceso de autoridad, o su vinculación social y económica fuera ultraconservadora. Cuando los partidos tradicionales cayeron, víctimas de sus excesos y de algunas tropelías, los oportunistas surgieron con tanto atrevimiento como inconsistencia: Podemos, para forzar a una “revolución” muy poco revolucionaria, y C´s para ocupar ese centro escorado a la derecha, que ha virado hacia la derecha más rancia conforme la derecha tradicional ha ido cayendo en desgracia. De ahí, de ese tiempo, surgieron Manuela Carmena y Ada Colau.

La derrota sufrida ha empujado a Carmena a marcharse después de haber sido derrotada por el “trifachito” –perfectamente democrático- de Martínez Almeida. La ya exalcaldesa ha pronunciado una frase lapidaria: “Yo ya no soy aquí nadie”. Cabe sacar como conclusión de sus palabras que cuando ella mandaba los concejales de la oposición eran “nadas y nadies”, que diría Galeano. Pero no deseo hacer más comentarios de una mujer tan emblemática como Manuela Carmena, a la que adornan su brillantez humana, su honestidad y su trayectoria resistente ante el franquismo.

Con Ada Colau ha ocurrido algo mucho más enrevesado, donde los actores han respondido a un libreto mucho más complejo. En Barcelona, Ada Colau no ganó las Elecciones, víctima de Maragall, que es un socialista catalán, mucho más catalán al parecer que socialista, pero la sabia triquiñuela de Vallas le ha aupado al liderato. Del desenlace definitivo se pueden sacar conclusiones. Sacaré las mías. Valls ha dado una lección a todos (sobre todo a Rivera) votando a alguien como Ada Colau para evitar que una formación cuyo empeño es no ser española, y trabajar solo por la independencia catalana, enarbole banderas tan poco constructivas de la concordia entre los catalanes. El PSC, como siempre ha sido su vocación, ha obrado con la misma discreción que contundencia. Quienes han acompañado a Valls, Corbacho incluido, para llegar a la mayoría necesaria que entronizara a Colau, también han cumplido con su deber…

Mención aparte merece la propia Colau, a la que le ha faltado tiempo para vestir sus balcones con el lazo amarillo independentista y criticar incluso a los benefactores que la han aupado al Gobierno de su ciudad. Y la merece también Ernest Maragall, que ha reaccionado del peor modo que puede hacerlo un republicano. Ada Colau ha dicho que detrás de su llanto se llegaron a esconder sus deseos de dimitir. Y Ernest Maragall dejó constancia de que los insultos dedicados a la alcaldesa (llegaron a llamarla “puta” y “golfa”) los tuvo merecidos por haber obrado del modo que lo hizo.

Así, queridos Amigos, está la Política actualmente. A falta d rigor y de sustrato ideológico, los líderes recurren a las estridencias y las desproporciones propias de los mercaderes y de los impostores.