Se celebró el día de la HispaniNada

Me llega un mapita de un recorrido muy colorido con distintas banderitas de países de Abya Ayala/Latinoamérica, pero algo anda mal en ese mapa, no es el mapa del pasacalle que todos los años organizan los colectivos reunidos en torno a Descolonicémonos12DeOctubre para gritar bien fuerte que no hay #NadaQueCelebrar un día como hoy.

Se trata de un pastiche pepero, un fake de Ayuso y la Comunidad de Madrid, una actividad más del centenar que han organizado para su guerra ideológica y en la que este año se han gastado millones contratando a 1.500 artistas, según cuentan los colectivos que llevan días denunciado esta farsa, que han renombrado como HispaniNADA. Porque no hay nada que conmemorar el día en que se sella el inicio de la colonización en América, Asia y África.

Pero el lavado de cara imperial procede en el reino otro año de indolencia más. El desfile militar y sus avioncitos vuelven a salir con permiso de Pedro y Yolanda. El Partido Popular celebra caradura su historia y que son un gran país. Vox tuitea que España no tiene nada de qué arrepentirse. Con renovados bríos, se sigue faltando el respeto a la memoria de los pueblos originarios en lo que ya podría llamarse también la fiesta del orgullo colonial, orgullo imperial o, más exactamente, el día del orgullo facha español. Vergüenza internacional mientras en otros países del norte global se hacen algunos gestos contra el colonialismo. Aquí, se refuerza.

En el mapita del falso pasacalle, se mezclan las banderas de Perú, Colombia, Chile, Bolivia, México y la de España sale tres veces confundida con las demás. Porque lo que quieren es seguir confundiendo: que ese proceso de colonización, explotación, saqueo y exterminio de territorios ancestrales se siga justificando bajo los disfraces de “mestizaje”, “encuentro”, “descubrimiento” o “proceso civilizatorio”. No, en esto no vamos juntas.

Que el epistemicidio, que el borrado de lenguas, de comunidades enteras, que la imposición religiosa, que la extirpación de idolatrías, que la mita y los trabajos forzados, que la esclavitud, que la violación, que el extractivismo que sigue imparable gracias a sus multinacionales, se vean como las grandes contribuciones de España a la humanidad y no como lo que fueron y son: manifestaciones de su violencia colonial. Eso es la hispanidad: lo que llena el pecho de los nacionalismos que quieren todo el poder para ejercer racismo y deportación contra los descendientes de las culturas que expoliaron. Es el patriarcado euroblanco, colonial y criminal que odia a las disidencias en una de sus facetas más cínicas.

Hoy invitan, vía vídeos virales, a sacar la bandera, a glorificar a Colón, a cantar el himno, sí, a apoyar a sus fuerzas armadas, hoy. No otro día, hoy. Lo que hacían Hitler, Franco y Mussolini. Aunque te digan facha, mejor sí te lo dicen. Ayuso dice MeToo. Ya sabemos lo que ocurrió al día siguiente. Qué poca memoria del fascismo.

Exaltar la supremacía es jugar con fuego. Pero con fuego al orden colonial responden nuestras comunidades. Exigimos mínimos: la eliminación de esta fecha como fiesta nacional, el derribo de los monumentos y demás simbología colonial, el cierre definitivo de los CIES y la #RegularizacionYA de todas las personas en situación irregular. Cumplan, reparen y, sobre todo, respeten.