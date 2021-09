Echemos la culpa de todo a los inmigrantes

Ha erupcionado un volcán en La Palma, un suceso que hacía unos 50 años que no pasaba. ¿Y qué tiene esto que ver con la población migrante? te estarás preguntando, ¿acaso unos pasaportes sin visado pueden desencadenar la furia de la naturaleza? Eso mismo pensaba yo, pero parece ser que TODO tiene que ver con los migrantes si uno es lo suficientemente creativo.

Hace unos días el periodista, señoro, bueno, Javier Negre publicaba un tuit populista en el que alegaba que a los migrantes ilegales que llegaban a España se les alojaba en hoteles de 4* mientras que los palmeros dormían en el suelo. Una frase que ha repetido también Santiago Abascal y un vecino palmero al que le había afectado la erupción del volcán en la televisión. (Un pequeño apunte, como bien apunta David Insua al responder a Negre, no todas las islas canarias son iguales y no todas poseen la misma infraestructura como para poner a todo el mundo en hoteles de 4-5 estrellas lujo).

¿Qué te dicen sin decir? Te hacen entender que si eres español-español (porque si estás en la categoría de español racializado como yo, no entras, ahí ya españolilla de segunda) no tienes derechos pero tienes deberes y ¡se van a aprovechar de ti!. No tendrás una cama donde dormir si un volcán erupciona o si necesitas una ayuda para comer. Los migrantes son gente amenazadora y encima les damos de todo. Y la culpa es de Pedro Sánchez, ¡ah! y de los inmigrantes ilegales que no se quedan en su país (pero jeques árabes con mucho dinero que compran equipos de fútbol, bienvenidos a Marbella todos🤑🤑🤑).

Hablaba sobre esto con un amigo, él opinaba que Negre estaba haciendo un papel por mantenerse en el candelero, por tener trabajo y salir en la televisión. Incluso un jefe que tuve, de ideología conservadora y de derechas, opinaba que Santiago Abascal también hacía un papel, que era imposible que alguien a día de hoy fuera de la ideología que fuera piense así, que era una estrategia. Y la guinda del pastel, me dijo: "seguramente los votantes de Vox crean más ese discurso que el propio Abascal". Lo peor de todo es que, viendo las contestaciones a los tuits y viendo lo que el vecino de La Palma expresaba, parece que razón no le faltaba a mi antiguo jefe.

Yo me pregunto ¿esparcir odio es una estrategia? ¿fomentar el racismo y la xenofobia es una estrategia? ¿Estrategia hacia qué? ¿Qué quieren conseguir? ¿A quién beneficia ese odio? Recordemos, no es lo mismo la crítica constructiva que la criminalización y el fomento de odio hacia una grupo (acordémonos de la cartelería sobre los Menas en el metro de Madrid).

El psicólogo Arun Mansukhani explica que el ser humano tiende a la individualidad cuando las cosas le van bien, pero se agrupa para hacer frente al peligro o las amenazas, y a esta unión lo llama endogrupo (nosotros), el cual se prepara para hacer frente al exogrupo (los otros). Pero para que haya unión, tiene que haber un vínculo. Existen muchos vínculos distintos que pueden agrupar a seres humanos y hacer de personas que van a su aire, una gran masa (esa masa puede ser crítica o no 🤷🏻‍♀️): un equipo de fútbol, una religión o el odio hacia lo mismo.

Cuidaos en detectar quiénes nos venden como enemigos, porque si el vínculo que une es el odio, hoy son los migrantes pero ¿quiénes fueron en el pasado, cuando por la dictadura casi no había migrantes en España? ¿Y quiénes serán la amenaza en el futuro?