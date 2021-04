Vox carga contra los menores migrantes con datos manipulados en sus carteles de campaña

Vox ha colocado en la estación de la Puerta del Sol, en un espacio que depende de Renfe, publicidad electoral cargando contra los menores migrantes. Con un mensaje en el que manipulan los datos, continúan con la confrontación contra los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a nuestro país. "Un mena: 4.700 euros al mes. Tu abuela: 426 euros de pensión/mes", es el mensaje que han colocado en la salida de la calle Carretas por la que se accede a la estación de Cercanías y Metro.

Ningún menor migrante tutelado por la Comunidad de Madrid recibe una ayuda directa de 4.700 euros, como da a entender Vox en su campaña. La cifra aportada por el partido de extrema derecha se refiere al coste por plaza de uno de los centros de acogida de menores tutelados en la Comunidad de Madrid gestionado por la Fundación Diagrama, que incluye todos los gastos relacionados con el recurso, desde sus trabajadores hasta el mantenimiento.

Por ejemplo, la podemos encontrar en el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 31 de marzo de 2021, que aprobó una de las prórrogas para la contratación del servicio de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados de este centro. El recurso, con 16 plazas, contaba con un presupuesto de 448.448 euros desde el 1 de octubre de 2020 hasta, como máximo, el 31 de marzo de 2021. Si se divide esta cifra entre 16 plazas y 6 meses (la duración del contrato), da como resultado 4.671 euros.

Ese dinero no es entregado como ayuda directa al menor tutelado en ningún caso, confirma la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, sino que incluye todos los gastos derivados del centro: trabajadores, mantenimiento, comida, etc. Vox retuerce los datos al comparar el coste por plaza de un menor institucionalizado en un centro especifico con la pensión de una persona mayor, que se trata de una ayuda directa.

La Consejería asegura que el gasto invertido en sus centros de menores no depende de la nacionalidad de estos, sino de sus necesidades concretas. "La acogida de los menores con medidas de protección es una obligación legal y el espacio tendrá mayor o menor gasto en función de las características de los niños, no de su origen", dice un portavoz de la institución de la que depende su tutela. A 31 de marzo, en la Comunidad de Madrid tenía en su red de protección de la infancia a 3.709 menores acogidos. 2.637 de ellos son españoles, un 71,1% del total. 1.072 extranjeros y, de ellos, solo 269 son menores extranjeros no acompañados.

El espacio en el que se ha colocado la campaña electoral de la formación de extrema derecha —situado junto a la salida de la calle Carretas— pertenece a Renfe, desde el departamento de prensa aseguran que las campañas están gestionadas por una empresa externa y esa compañía privada es la encargada del contacto y la interlocución con los anunciantes.

Junto al eslogan escogido, Vox acompaña el cartel con el rostro de una anciana y de un hombre con boca y nariz tapada y una capucha que le cubre la cabeza. Junto a todo ello, el lema electoral de los de Santiago Abascal en la campaña del 4 de mayo: "Protege Madrid. Vota seguro".

Antumi Toasijé, presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ha anunciado que el Servicio de Atención a Víctimas de esta institución, dependiente del Ministerio de Igualdad, está preparando una "demanda contra Vox por incitación al odio por su propaganda electoral racista contra la infancia migrante". "Atacar a colectivos vulnerables además de ser deleznable está penado en nuestra legislación", ha dicho Toasijé a través de su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que el partido de extrema derecha carga contra los menores migrantes. La candidata autonómica se desplazó a Sevilla días antes de las últimas elecciones generales para asegurar, a las puertas de un centro de menores extranjeros no acompañados, que la situación en esa zona era "insostenible" con estos jóvenes. El caso llegó a la Fiscalía después de que Teresa Rodríguez denunciase a la líder de Vox Madrid por "una incitación directa a la violencia contra los menores" tutelados por la Junta, aunque la investigación acabó en archivo, según contó la Cadena Ser.