Se habla mucho de las "prejubilaciones de oro" del sector financiero pero, como en todo, una verdad a medias no deja de ser una mentira. Como en todo falta una visión más profunda de la realidad, una visión que desvelaría las presiones y las tensiones que sufren los empleados de banca.

Una mirada que permitiría comenzar a reflexionar sobre las causas de que gente, no tan mayor, decida no seguir trabajando cobrando la totalidad de su salario y, en vez de eso, irse a su casa perdiendo un tercio del mismo. Tan privilegiados no serían. Pero una visión más detallada descubriría que las cargas de trabajo siguen siendo las mismas, pero ahora menos repartidas, para los que se quedan.

Que la presión comercial es aún mayor, para los que se quedan. Que se están cerrando oficinas provocando no solo la exclusión financiera de una parte de la población sino también desplazamientos desmedidos, en muchos casos, dejando familias en lugares de origen, para los que se quedan.

En resumen, una incertidumbre intolerable en un sector en plena transformación digital, en muchos casos, propiciada por las propias entidades en busca del ahorro de costes laborales más que del servicio a los clientes. El problema es que algún día estos clientes no encontraran una persona con la que intentar solucionar sus problemas y solo podrán apretar una tecla.